Aşı, Kısıtlamalarda Bir Miktar Rahatlama Sağlayabilir

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, bugün yaptığı açıklamada aşının kısıtlamalarda bir miktar rahatlama sağlayabileceğini açıkladı. Kara, kısıtlamaların gevşemesinin kısıtlamalara ne kadar uyduğumuz ve aşılamayı ne kadar yapabildiğimizle direkt olarak ilişkili olduğunu da belirtti.

Neredeyse bir yıl önce tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, hâlâ hayatımızı büyük ölçüde etkilemeye devam ediyor. Koronavirüse karşı aşılama uygulamaları pek çok ülkede başlamışken kısıtlamalar ve maske kullanımı hâlâ büyük bir önem taşıyor. Ülkemizdeki önlemler sonucunda son zamanlarda vaka sayısında da düşüş görülüyor.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara da yeni açıklamasında kısıtlamaların Türkiye'deki etkisini görmeye başladıklarını belirtti. Kara; vaka sayılarında, hasta sayılarında ve kayıplarda azalmaların başladığını ifade etti. Ardından kısıtlamalardaki olası bir gevşemenin ne zaman olabileceğine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Kısıtlamaların gevşemesi için bazı noktalar göz önüne alınmalı:

Prof. Dr. Ateş Kara, en büyük ümidinin kayıpların bir an önce en az sayıya inmesi olduğunu söyledi. Kara, kısıtlamalardaki gevşemenin ve bir miktar azalmanın ne zaman olacağını değerlendirirken birkaç noktanın göz önüne alınması gerektiğini belirtti. Kara, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bunlardan birisi İngiltere'de görülen mutasyon. Bizim ülkemizde oradan gelen birkaç kişide olduğunu biliyoruz. Onlar şu anda izolasyon altında tutuluyorlar; ama hem o ihtimali göz önüne alarak hem de normal şartlarda daha fazla kayıp yaşamamak için bizim mümkün olduğu kadar maske ve mesafeye dikkat etmemiz lazım."

Ateş Kara, özellikle hasta ve kayıp sayısında mümkün olan en aşağı değerlere inilmesinden sonra, bunun sürekliliğinin görülmesiyle birlikte kısıtlamalarda basamak basamak geriye dönüşün olacağını kaydetti. Kara, üniversiteleri ve diğer okulları düşünerek hareket etmemiz ve onların bir an evvel açılabilir olmasını sağlamamız gerektiğini sözlerine ekledi.

Aşı, rahatlamanın erken gelmesini sağlayabilir:

Bu sözlerinin ardından Kara, aşının elimizde yeni ve çok etkili bir silah olduğunu belirterek özellikle kayıp yaşanma ihtimali olan yaş ve risk gruplarının erken dönemle aşılanmasının kısıtlamalarda bir miktar rahatlama sağlayabileceğini söyledi. Kara, kısıtlamalarda rahatlama hakkındaki açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Virüsün artık dolaşımda olmadığından emin olmamız lazım ya da benim ve çevremdekilerin virüse karşı artık tamamen korunur hale geldiğimizi biliyor olmamız lazım. Bu değere ne zaman ulaşabileceğimiz bugünlerde maske, mesafeye ne kadar dikkat ettiğimiz, kısıtlamalara ne kadar uyduğumuz, aşılamayı ne kadar yapabildiğimizle direkt olarak ilişkili.

Aşı oranımız yüksek olursa, toplum içerisinde aşı uygulamamız özellikle riski olduğunu düşündüğümüz grup içerisinde yüzde 100´ü sağlayabilirse, aşı olma konusunda vatandaşlarımız, büyüklerimiz herhangi bir tereddüt yaşamazsa o zaman işte bu biraz daha erken olur. Ama orada bir tereddüt olduğu anda bu süreç istesek de istemesek de uzayacaktır. Açıklanan ve planlanan aşılama rakamları var. Gelmesini beklediğimiz aşılar var. Bunlar zamanında gelip, zamanında uygulanır, herhangi bir problem yaşamazsak o zaman yaz aylarında biraz daha rahatlamış oluruz."