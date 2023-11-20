Bilişim sektöründe çalışan 1.500 kişiyle, yapay zekâ üzerine bir araştırma yapıldı. Bu araştırma, sektör çalışanlarının yapay zekânın abartıldığına inandıklarını gözler önüne serdi.

Yapay zekâ destekli teknolojiler, son dönemlerde hayatımıza entegre olmaya başladı. Artık son kullanıcılar bile ChatGPT ve DALL-E gibi yapay zekâ destekli teknolojilerden faydalanıyorlar. Ancak sektörün içinde olan çalışanlar, yapay zekânın abartıldığını düşünüyorlar gibi görünüyor.

Retool isimli bir yazılım şirketi, yapay zekâ teknolojileriyle ilgili bir çalışma yaptı. Bu çalışma kapsamında yazılım mühendisleri, yöneticiler, ürün tasarımcıları ve iş geliştirme uzmanlarından oluşan 1.500 kişi ile görüşüldü. Gelin hep birlikte bu çalışmadan elde edilen bulgulara bakalım.

Çalışanların yüzde 51,6'sı, yapay zekânın abartıldığını düşünüyor

Anket usulü ile yapılan araştırma katılan çalışanların yüzde 51,6'sı, yapay zekânın abartıldığını beyan etti. Sektör çalışanlarının böyle düşünmesine neden olan başlıca husus ise yapay zekâ teknolojilerinin işletmelere sağlayacağı etkinin henüz yeterince kanıtlanmış olmamasıydı. Retool CEO'su David Hsu, araştırma ile ilgili yaptığı açıklamada, sektör çalışanlarının yapay zekâya tam olarak güvenemedikleri için böyle düşündüklerini söyledi.

Retool CEO'sunun böyle konuşmasının altında yatan birkaç neden var. David Hsu, ChatGPT gibi yapay zekâ teknolojilerini kullanmanın zaman aldığını ve sohbet botlarının hata yapma eğiliminde olduğunu söyledi. İşte bu da sektör paydaşlarının yapay zekâya olan güvenini sarsıyor, çalışanların kendi işlerini kendilerinin yapmaya devam etmelerine neden oluyordu. David Hsu, yapay zekânın ürettiği çıktının doğrulunun garanti edilemediğini, bunun da kullanışlılık durumunu ortadan kaldırdığını ifade etti.

Yapılan araştırma, pozisyonlar ile yapay zekânın geleceğine inanlar arasında da bağ olduğunu gözler önüne serdi. Yönetici bölümündekiler, sektörün gelişmesine daha pozitif bakıyorlar. Onlara göre yapay zekâ temelli teknolojiler, rekabet üstünlüğü kazanma ve daha fazla para kazanma konusunda önemli bir avantaj sağlayabilir.

David Hsu'ya göre sektör çalışanları yapay zekâya şüpheyle yaklaşıyor olsalar da bu alanda bir potansiyel olduğuna inanıyorlar. Zira araştırmaya göre yapay zekânın abartıldığını düşünenlerin sadece yüzde 14 gibi küçük bir bölümü, yapay zekâ sektörüne ilişkin yatırımların aşırı olduğuna inanıyor. 1.500 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırma bilişim dünyası için belirleyici olmasa da yapay zekâya inananlar ile inanmayanlar arasında anlamlı bir fark olmaması, yeni teknolojilere herkesin aynı seviyede heyecanlanmadığını gözler önüne seriyor...