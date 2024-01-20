PlayStation'ın yeni Türkiye distribütörü Bilkom, getirdiği ilk PlayStation 5 Slim'leri satışa sundu. İşte fiyatları...

Geçtiğimiz hafta sizlerle paylaştığımız bir haberde, Türkiye operasyonlarını askıya alan Sony'nin PlayStation 5 için yeni Türkiye distribütörünün Bilkom olduğunu aktarmıştık. An itibarıyla Bilkom'un getirdiği ilk PlayStation 5 modelleri, çevrimiçi e-ticaret sitelerinde stoklara girmiş durumda. Ancak küçük bir miktar zamla…

Türkiye'nin popüler teknoloji mağazalarından birinde stoklara giren PlayStation 5 Slim'in satış fiyatına baktığımızda dijital sürümün 32.299 TL, diskli versiyonun ise 32.499 TL fiyat etiketine sahip olduğunu görüyoruz. Halihazırda satışta olan standart PlayStation 5'in dijital sürümü ise 31.299 TL fiyat etiketine sahip.

PlayStation 5 Slim'in mevcut fiyatları bu şekilde:

Görünen o ki Bilkom, PlayStation 5 Slim'leri satışa sunarken küçük bir enflasyon farkı eklemiş durumda. Zira Internet Archive'den PlayStation 5 Slim'in aynı web sitesindeki 31 Aralık 2023 tarihli ekran görüntüsüne baktığımızda, fiyatların 30.999 TL ve 31.499 TL olarak listelendiğini görüyoruz.

PlayStation 5'in 31 Aralık 2023 tarihli fiyatları şu şekildeydi:

COVID-19 pandemisi sırasında satışa sunulan PlayStation 5, üretim ve nakliye problemleri nedeniyle uzun bir dönem stok sıkıntısı yaşanan bir ürün olmuştu. Sony'nin Türkiye operasyonlarını askıya alması, aynı seviyede olmasa da bir stok sorununu beraberinde getirmişti. Bilkom'un distribütörlüğü, PlayStation 5'in karaborsadan kalıcı olarak düşmesini sağlayabilir.

Bu arada PlayStation 5 Slim incelememizi izlemek isterseniz videomuzu şöyle bırakıyoruz: