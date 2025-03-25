MIT ve OpenAI'nin yürüttüğü araştırmalar, yapay zekâ sohbet araçlarının sosyal etkileşimi azalttığını ortaya koydu.

ChatGPT'nin bizi daha yalnız hissettirebileceği hiç aklımıza gelir miydi? MIT ve OpenAI tarafından yapılan iki yeni araştırmaya göre, ChatGPT gibi yapay zekâ sohbet araçlarını sıkça kullanan kişiler, farkında olmadan kendilerini daha yalnız hissedebiliyorlar. Üstelik bu araçları sohbet etmek ve yalnızlığımızı gidermek için kullanırken aksine daha da izole olduğumuz ortaya çıktı.

ChatGPT'nin insanlarda yalnızlık duygusunu artırabileceği iddia edildi. MIT ve OpenAI tarafından yürütülen iki yeni araştırma, ChatGPT gibi yapay zekâ sohbet araçlarının yoğun kullanımının kullanıcıların yalnızlık hissini artırabileceğini öne sürdü.

40 milyon sohbetten çıkan çarpıcı sonuç: yalnızlık riski artıyor

OpenAI, gerçekleştirdiği çalışmada 40 milyondan fazla ChatGPT sohbetini analiz ettiğini açıkladı. MIT ise araştırmasında farklı test yöntemleri kullanarak sohbet robotlarının kullanıcıların duygusal durumları üzerindeki etkisini ölçtüğünü duyurdu. Elde edilen sonuçlarda, ChatGPT'yi yoğun biçimde kullanan kişilerin sosyal etkileşimlerini azalttığı ve yalnızlık hissine kapıldığı ortaya çıktı.

Araştırmalarda ayrıca, kullanıcıların ChatGPT’ye duydukları güven arttıkça bu teknolojiye duygusal bağlanma riskinin yükseldiği belirtildi. Sesli mod kullanımının beklenilenin aksine duygusal bağımlılığı azalttığı ifade edildi. ChatGPT'nin nötr ve kişiliksiz ses tonunun, kullanıcıların duygusal bağlanmasını daha da azalttığı ortaya çıktı.

Uzmanlar, araştırmanın bulgularının henüz hakem değerlendirmesinden geçmediğini ve uzun vadeli etkilerin daha kapsamlı biçimde araştırılmasına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. OpenAI ise elde edilen sonuçların, gelecekte yapılacak çalışmalar için önemli bir temel oluşturabileceğini ifade etti.