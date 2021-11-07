Bir Bebek, 12 cm Uzunluğunda Bir Kuyrukla Dünyaya Geldi

Brezilya'da bir bebek, oldukça nadir görülen 'gerçek kuyruk'la doğdu. İçinde hiçbir kemik ya da kıkırdak yapısı bulunmayan kuyruk, başarılı bir operasyon sonucunda bebekten alındı.

Anne rahmine düştüğümüz ilk dört ile sekiz hafta arasında hepimizin embriyonik bir kuyruğu vardır; ancak bir süre bu kuyruk vücut tarafından emilir ve yok olur. Oldukça nadir görülen bazı durumlarda ise bu kuyruk, yok olmak yerine büyümeye devam edebilir ve bebek, bir kuyruk ile doğabilir. Tıpkı Brezilya’da dünyaya gelen bir bebekte olduğu gibi.

35 haftalıkken, sorunsuz bir şekilde prematüre olarak dünyaya gelen bebek; vücudunda ucunda 4 cm çapında top şeklinde bir yumru bulunan 12 cm uzunluğunda bir kuyruk ile birlikte doğdu. Bebeği inceleyen doktorlar, kuyrukta kıkırdak veya kemikten oluşan hiçbir yapı bulunmadığını ve bunun 'gerçek bir insan kuyruğunun son derece nadir görülen bir örneği olduğunu aktardı.

Bazı inanç ve kültürlerde insan kuyruğuna tapılıyor

Yapılan ultrason taramasının ardından kuyruğun bebeğin sinir sistemine bağlı olmadığını, dolayısıyla bir tehlike arz etmediğini keşfeden uzmanlar, nasıl yaptıklarına dair herhangi bir detay paylaşmadıkları bir operasyonla kuyruğu başarıyla vücuttan aldılar. Journal of Peadiatric Surgery Case Reports’da belirtildiği üzere; 2021 yılının Ocak ayından önce, Brezilya’nın doğusunda yer alan bir kıyı kenti olan Fortaleza’daki Albert Sabin Çocuk Hastanesi’nde gerçekleşen operasyon sırasında herhangi bir komplikasyon görülmedi.

Bebeğin iyileşme sürecinde bir sıkıntı çıkıp çıkmadığına dair bir bilgi ise yok. Kuyruğun; bebeğe rahatsızlık veya acı verdiği gerekçesiyle mi yoksa ailenin isteği üzerine mi çıkarıldığı da bilinmiyor. Tarih boyunca belgelenmiş gerçek, kemiksiz bir kuyrukla doğan bebek vakası sayısı sadece 40; buna karşılık olarak ‘sahte kuyruk’ ise, uzmanlar tarafından omuriliğin altında, yağ, kıkırdak ve kemikten oluşan bir çıkıntı olarak tanımlanıyor.

Bundan yaklaşık olarak 20 milyon yıl önce maymunlardan ayrılmaya başladığımızda, maymun akrabalarımızın yanı sıra insan atalarımız da kuyruklarını kaybetti. Buna ek olarak insan kuyruğu; bazı kültür ve inançlarda kutsal olarak kabul edilmekte.