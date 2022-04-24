Güney Koreli bir şirket, geçtiğimiz günlerde hayata geçirdiği bir uygulamayla kripto para piyasasındaki insanlara spor yaptırabilmeyi hedefledi. Bu amaçla piyasaya sürdükleri uygulamada pedal çevirerek kripto para kazanabiliyorsunuz.

Kripto dünyası, büyük bir hızla gündelik hayatımızın bir parçası haline gelmeye devam ediyor. Durum öyle bir hale geldi ki; borsalar, kullanıcıların kripto birikimlerini alışverişlerinde kullanabilmesi için kredi kartı ve debit kartlar çıkarmaya bile başladı.

Gün geçtikçe büyüyen kripto piyasası, insanlara spor yaptırmanın da en güzel yollarından biri haline geldi. Bir şirket, bisiklete binerek insanlara kripto para kazanabilecekleri bir uygulamayı piyasaya sürdü.

Kripto para kazanmak için pedalları çeviriniz!

Güney Koreli bir firma tarafından 19 Nisan’da hayata geçirilen uygulamanın temel mantığı spor bisikletinde pedal çevirdikçe kripto para kazanılmasına dayanıyor. Bir sağlık şirketi olan Cardio Healthcare Company’nin “Kazanmak için hareket et” sloganıyla başlatılan uygulama kullanıcılardan büyük bir ilgi gördü. Şirket, uygulamayla birlikte hem insanları spora teşvik ediyor hem de kripto para kazanmayı oldukça eğlenceli bir hale getiriyor. Peki uygulama nasıl mı çalışıyor? Öncelikle şirketin kardiyo bisikletlerinden satın almanız gerekiyor. Bisikleti aldıktan sonra uygulamayı hayata geçirebilmek için bir de VR gözlüğü ve Cardio HUB adı verilen video oyununa da sahip oluyorsunuz.

VR gözlüğünüzü taktıktan sonra Cardio HUB’ı açıyorsunuz ve avatarınızı hareket ettirmek için pedal çeviriyorsunuz. Ne kadar çok pedal çevirirseniz de o kadar çok Cardiocoin kazanıyorsunuz. Her ne kadar spor yapan ve sağlıklı beslenen insan sayısı her geçen gün artıyor olsa da; teknolojik aletlere olan bağımlılığın artmasıyla da hareketsiz bir yaşama doğru itilebiliyoruz. Şirket, Metaverse’ün de bu hareketsizliğe sebep olabileceğini ve bunun önüne geçmek istediklerinin altını çiziyor. Uygulama şu anda oldukça yeni ancak büyük bir ilgi görmeye devam ediyor. Güney Kore’de 20 spor salonuna test bisikletleri yerleştirildi ve uygulamadaki aktif kullanıcı sayısı 7 bin 449. Şirket, kullanıcıların şu ana kadar uygulamadan kazandıkları miktarın yaklaşık 10 bin dolar (147.427 TL) olduğunu belirtiyor.

Uygulamanın tanıtım videosu: