ABD'de bir adam, kendisini terk eden kadını öldürmek için Bitcoin ile kimyasal silah alma girişiminde bulundu. Suçunu itiraf eden adam, 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

AA tarafından aktarılan bir habere göre Amerika Birleşik Devletleri’nin Missouri eyaletinde yaşamını sürdürmekte olan 46 yaşındaki Jason William Siesser, dünyanın en popüler kripto para birimi olan Bitcoin ile “kimyasal silah“ olarak tanımlanan ve kontrol dışı satışı yasak olan dimetil cıva almaya çalıştığını itiraf ettikten sonra ağır bir hapis cezası ile karşılaştı.

Paylaşılan bilgilere göre Siesser, 2018 yılında yalnızca özel bir web tarayıcı ile bağlanılabilen ve yasa dışı ürün satışının yapıldığı bir platform üzerinden Bitcoin ile dimetil cıva satış almak istedi. Bu konudaki ilk girişimi başarısız olan Siesser, sonrasında ise 150 dolarlık Bitcoin karşılığında 10 mililitrelik üç dimetil cıva siparişinde daha bulunmayı denedi.

Kendisini terk eden kadını öldürmek için Bitcoin ile kimyasal silah almaya çalışan adama 12 yıl hapis

Konuyla ilgili olarak ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda Siesser’in sipariş etmek istediği kimyasalların 300 yetişkin insanı öldürme kapasitesine sahip olduğu aktarıldı. Siesser, söz konusu kimyasalları satın alamasa da ağır bir ceza almaktan kaçamadı.

ABD Bölge Mahkemesi’nin uzaktan yürüttüğü duruşmada Jason William Siesser, şartlı tahliye edilebilme imkânı söz konusu olmaksızın 12 yıl hapis cezasına çaptırıldı. Siesser’ın suçu işlememesine rağmen böylesine ağır bir ceza almasının nedeni ise itirafında söz konusu kimyasalı kendisinden ayrılan kadını öldürmek için satın almak istediğini söylemesi oldu.