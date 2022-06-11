Black Panther'in devam filmi Black Panther: Wakanda Forever'dan yeni görseller internete düştü. Bu görüntüler, trajik bir şekilde hayatını kaybeden Chadwick Boseman'ın karakterini içermeyecek filmde Shuri ve Okoye karakterlerinin nasıl gözükeceği konusunda bize ipuçları verdi.

Marvel Sinematik Evreni’ne (MCU) ait bir film olan Black Panther, 2018 yılında çıkış yapmış ve siyahi topluluğu başta olmak üzere tüm dünyada büyük beğeni toplamıştı. Ancak 2020 yılında hayranları üzen trajik bir olay gerçekleşmiş, Black Panther karakteriyle tanıdığımız Chadwick Boseman kansere yenik düşerek hayatını kaybetmişti.

Marvel yetkilileri bunun ardından açıklamalarda bulunmuştu ve devam filminde Boseman’ın yerinin doldurulmayacağını ifade etmişti. Bu yıl içinde çıkması beklenen Black Panther: Wakanda Forever ile ilgili şimdi de yeni bir gelişme yaşandı. Boseman’sız devam filminden yeni fotoğraflar paylaşıldı.

Shuri ve Okoye’ye ilk bakış

11 Kasım 2022 tarihinde çıkması beklenen yapımdan yeni görseller paylaşıldı. Bir Sprite reklamında tanıtım amaçlı yer aldığı görülen bu görseller, Letitia Wright tarafından canlandırılan Shuri’ye ve Danai Gurira tarafından canlandırılan Okoye karakterlerinin yapımda nasıl görüneceğini ortaya koydu. Bu tarz karakterlere odaklanması beklenen filmin, Chadwick Boseman’ı onurlandıracağı da daha önce yapılan açıklamalarda belirtilmişti.

Uzun vadede ‘Black Panther’i tekrar görecek miyiz?’ soruları devam ederken, heyecanla beklenen devam filminin hikâyesi ile ilgili de şu an için henüz pek bir detayın bulunmadığını eklemek gerek. Ancak filmin çekimleri sırasında elde edilen bazı görüntüler, T’Challa’nın yokluğunda Okoye ve Shuri’nin maceralarına ve bir bütün olarak Wakanda’ya odaklanılabileceğini göstermişti.

Son olarak Black Panther: Wakanda Forever’ın yönetmek koltuğunda tıpkı ilk film gibi Ryan Coogler’ın oturacağını belirtelim. Bunun yanı sıra senaryosu yine Ryan Coogler ve Joe Robert Cole tarafından kaleme alınan yapımın kadrosunda Letita Wright, Danai Gurira, Lupita Nyong’o, Martin Freeman, Daniel Kaluuya, Dominique Thorne gibi isimler yer alacak.