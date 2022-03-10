BMW, 2006 ila 2013 yılları arasında üretilmiş 900 bin otomobilini kontrol için geri çağırdı. Şirketin açıklamasına göre motor aksamındaki bir parçanın kısa devre yapıp yangın çıkarma olasılığı bulunuyor. BMW, geçtiğimiz yıllarda da aynı parça nedeniyle geri çağırma yapmıştı.

Alman otomobil devi BMW, şu an için ABD özelinde ancak dünyadaki tüm müşterilerini ilgilendirme potansiyeli olan bir açıklama yaptı. Şirket tarafından yapılan açıklamalarda, ABD'de satılan 900 binden fazla otomobil geri çağrıldı. Böyle bir karar alınmasının nedeni, motor aksamında yer alan bir parçanın kısa devre yapabilecek olması. BMW, araçların kontrol edilmesi gerektiğini, aksi takdirde motor yangınlarına neden olabileceğini söylüyor.

Aslına bakacak olursak söz konusu parça, BMW'ye geçtiğimiz yıllarda da sorun çıkardı. Zira 2017 ve 2019'da aynı parça ile ilgili açıklamalarda bulunan şirket, o dönemde de araçlarını kontrol etmişti. Aynı parça, birkaç yıllık süreçte yine arıza çıkarmış gibi görünüyor. Hatta şirketin geri çağırma programına aldığı bazı araçlar, yeni kararla üçüncü kez kontrol edilmiş olacak.

Aracınız 2006-2013 yılları arasında üretildiyse dikkat edilmesi gerekiyor

Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre motorda yangına yol açabilecek parça, 2006 ila 2013 model aralığındaki araçlarda kullanıldı. Bu parça 3 serisi, 5 serisi, X3, X5 ve Z4 modellerde yer alıyor. BMW'ye göre kontrol edilmesi gereken otomobillerin yalnızca yüzde 1'lik bölümünde sorun tespit edilecek ve gerekli düzeltme yapılacak.

BMW'nin geri çağırma programı şu an için yalnızca ABD özelindeymiş gibi görünüyor. Zira BMW Türkiye'nin internet sitesi ile sosyal medya hesaplarına baktığımızda, konuyla ilgili herhangi bir açıklama olmadığını görüyoruz. Peki bu durumda, ülkemizdeki BMW sahipleri ne yapmalı?

BMW tarafından yapılan açıklamaya göre yangına yol açabilecek sorunun ana nedeni, parçayı üreten tedarikçi şirket. Şirkete göre söz konusu parça, olması gerektiği gibi üretilmedi. Firmanın dünyanın dört bir yanında üretim tesisi bulunduğunu düşündüğümüzde, Türkiye'deki müşterilerin bu sorundan etkilenme olasılığı düşük gibi duruyor. Ancak yine de tedbirli olmakta fayda var. Yetkili servisle görüşmek, en doğru sonuca ulaşmanızı sağlayabilir...