Yeni BMW ve Mini'ler, Üretim Bantlarından Otonom Olarak Çıkıyor

BMW ve Mini modelleri, otonom sürüş teknolojilerine yeni bir alan bulmuş gibi görünüyor.

BMW'nin fabrikalarında her gün binlerce araç üretiliyor ve bu araçların fabrika içerisinde bir yerlerden bir yerlere götürülmesi gerekiyor. Normal şartlar altında fabrika çalışanlarının yaptığı bu işi artık BMW ve Mini modelleri kendileri yapıyor.

Otonom Tesis-İçi Sürüş (AFW) adı verilen bu sistem, ilk olarak 2022 yılında BMW'nin Dingolfing'de yer alan fabrikasında bir pilot program olarak başlamıştı. Bu tesis Avrupa'nın en büyük fabrikası olmasıyla da biliniyordu. İki yıl boyunca burada geliştirilen sistem artık bu teknolojiyi seri üretim hattına entegre edilebilecek duruma geldi.

Araçlar fabrikada kendi kendilerine geziyor

İlk aşamada BMW i5 ve i7 modelleri otonom olarak çalışıyordu. Bu aşamada ise diğer BMW modelleri ve yeni Mini Countryman de dâhil olmak üzere bütün otomobiller fabrika içinde sürücüsüz olarak gezebiliyorlar.

Dingolfing fabrikasının dışında araçların neredeyse yüzde 90'ının montaj hattından otonom olarak ineceği Leipzig fabrikasında da bu sistem kullanılıyor. BMW'nin Almanya'daki Regensburg ve İngiltere'deki Oxford fabrikaları ise en erken önümüzdeki yıl AFW sistemini kullanmaya başlayacak.

Dingolfing'deki tesiste üretilen araçlar, 1 kilometreden uzun bir rotada direksiyonun başında kimse olmadan ilerleyebiliyorlar. BMW'nin Üretimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Milan Nedejkovic, "Önümüzdeki 10 yıl içinde, AFW ile birkaç milyon test kilometresi kaydedeceğiz. Bu şekilde BMW Grubu, otonom sürüş alanında gelecekteki uygulamaların önünü açarken, üretim süreçlerinin otomasyonu ve dijitalleştirilmesi için bir kez daha sektöre yön veriyor." ifadelerini kullandı.