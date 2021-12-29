Yeni BMW Z4 Roadster, hız konusunda tam bir canavar olmuş. Üstelik tam 258 beygir gücüne sahip bu canavarın görünüşü hiç de canavar gibi değil, oldukça şık ve sportif. Dilerseniz gelin BMW Z4 Roadster’ın dikkat çeken özellikleri ve fiyat listesine bir göz atalım.

Cabrio araba denince akla gelen ilk araç serisi olan BMW Z serisi, bu sefer karşımızda BMW Z4 Roadster ile bulunuyor. Z4 Roadster, bir dönemin ikonikleşmiş BMW modeli 507'yi de andırıyor. Bu üstü açık spor araba tam zevk sahipleri için üretilmiş. Güçlü sürüş dinamiklerine sahip BMW Z4’ün birçok dikkat çekici özelliği bulunuyor.

Bu yazımızda sizlere BMW Z4 Roadster’ın dış tasarımı, iç tasarımı, konforu, güvenliği, performansı ve fiyat listesinden bahsettik. Lafı daha fazla dolandırmadan BMW Z4’ün dikkat çekici özellikleri ve fiyat listesine gelin beraber göz atalım.

Tasarım: Açılıp kapanabilir soft tavan

Dış tasarım:

Tek kapılı olan BMW Z4 Roadster, resimlerden de anlayabileceğiniz gibi üstü açık bir tasarıma sahip. İnce kısa ve yassı bir tasarıma sahip olan BMW Z4 bu sayede bir kurşun gibi rüzgârı delerek hız yapmanızı sağlıyor. Aracın sinirli görünen farları ve sanki bir azgın bir boğanın nefes alışverişini andıran kaput altındaki mazgalları arabayı bir hayli cezbedici kılıyor.

Araçta bulunan soft tavanı kullanarak dilerseniz yağmurlu günlerde aracın üstünü kapatmak da mümkün. Araçtaki serbest biçimli krom egzoz çıkışları aracı daha da egzotik ve sportif kılıyor. Aracın yan kısımlarında yer alan havalandırma tertibatları sayesinde aerodinamik de bir üst seviyeye çıkarılıyor.

İç tasarım:

BMW Z4 Roadster’ın içindeki ortam aydınlatması, özellikle gece vakitlerinde soft roof’u kapattığınızda bir hayli etkili bir görüş sağlıyor. Aracın tamamen deri M Sport koltukları fazlasıyla rahat. Araçta bulunan Harman Kardon Surround Ses Sisteminin 365 watt dijital amfilerle sağladığı ses kalitesi de bir hayli yüksek.

Konfor: M Sport sürücü ve yolcu koltukları

BMW Z4 Roadster’ın sahip olduğu M Sport sürücü ve yolcu koltukları, deri kaplı olmasına rağmen çok yumuşak ve rahat bir oturum sunuyor. Araçtaki sürücü kontrol paneline telefonunuzu bağlayabiliyor ve dokunmatik olarak kolayca kullanabiliyorsunuz.

Güvenlik: Şehir içi fren özelliğine sahip yaya uyarısı

BMW Z4 Roadster’da yer alan sürüş asistanı güvenlik paketi, şehir içi fren özelliğine sahip yaya uyarısı ve kameralı yaklaşma uyarısı gibi özellikler içeriyor. Sürüş asistanında ayrıca şerit değiştirme, arka trafik ve arkadan çarpma uyarı sistemleri de mevcut. Ek olarak güvenlik paketinde bulunan Park Asistanı sayesinde araç kendini sürücüden bağımsız olarak otomatik park edebiliyor. BMW’nin yeni nesil araçlarında bulunan Head-Up teknolojisi sayesinde gözünüzü yoldan ayırmadan navigasyon ve mevcut hız bilgilerini görebiliyorsunuz böylece olası kazalar engellenmiş oluyor.

BMW Z4 performansı, motorları ve yakıt tüketimi:

BMW Z4, TwinPower Turbo 4 silindirli benzinli motorun 258 beygir gücü sayesinde 0’dan 100 km/sa hıza 5,4 saniyede çıkıyor. Aracın ortalama yakıt tüketimi 100 km/s başına 6,5 litre, ortalama CO2 emisyonu ise gram/km cinsinden 149.

BMW Z4 2021 fiyat listesi:

BMW Z4 sDrive30i Edition M Sport otomatik vites, benzinli, 1998 CC, 258 beygir: 1.799.100 TL



BMW Z4 özelliklerini ve fiyatlarını sizlerle birlikte detaylarıyla inceledik. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Modele gelen yenilikler tatmin edici mi? Fiyat ve özellikler tutarlı mı? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!