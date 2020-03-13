Dünyanın İlk 3. Sınıf Elektrikli Araç Platformu Tanıtıldı

Olağanüstü dayanıklı elektrikli SUV ve kamyonetleri ile tanınan ABD merkezli start-up şirketi Bollinger Motors, ‘dünyanın ilk ve tek 3. sınıf elektrikli araç platformu’ olarak tanımlanan yeni şasi modelini tanıttı.

Elektrikli otomobil start-up’ları arasında en büyük sermayeye sahip girişimlerden biri olan Bollinger Motors, müşteri tabanını daha da genişletme potansiyeli bulunan yeni 3. sınıf elektrikli araç platformunu tanıttı.

Michigan merkezli şirket, platform hakkında çok fazla şey söylemedi, ancak "tamamen özelleştirilebilir" olduğunu ve önden, arkadan ve dört tekerlekten çekiş konfigürasyonları ile sunulabileceğini belirtti. Mimari ayrıca farklı dingil mesafelerine uyum sağlayacak şekilde de uyarlanabiliyor.

Platform, sahip olduğu esneklik sayesinde gelecekteki modellere entegre edilebilecek. Şirketin CEO'su Robert Bollinger, dünyanın ilk ve tek 3. sınıf elektrikli araç şasini geliştirdiklerini söyleyerek, platformun elektrifikasyon için muazzam bir potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Bollinger’in E-Şasi dediği yeni platformu, firmanın B1 SUV ve B2 Pick-up modelleri ile aynı platformu paylaşıyor. 120 kWh ve 180 kWh batarya paketlerini barındırabilen şasi, aynı zamanda 2.268 kilogramlık taşıma kapasitesi, entegre bir termal yönetim sistemi ve bağımsız ön-arka süspansiyon sistemine sahip.

Haberimizi sonlandırmadan, B1 SUV ve B2 Pick-up modellerinden de kısaca bahsedelim. Bollinger Motors’un canavarları, 614 beygir gücü ve 906 Nm tork değeri üreten iki elektrikli motora sahip. 0’dan 100 kilometreye yalnızca 4.5 saniyede çıkan araçlar, 120 kWh pil paketi ile yaklaşık 322 kilometre sürüş menzili sunuyor. Ön siparişe açılan B1 ve B2 için belirlenen başlangıç fiyatı ise 125.000 dolar (güncel kur ile 786.197 TL)