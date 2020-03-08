Hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda Lotus, yeni elektrikli araba markası Evija’yı tanıtmıştı. Gerek iç mekan tasarımıyla olsun gerekse arabanın özellikleriyle birçok kullanıcının ilgini çekmişti. Arabaların yaz ayında satışa çıkması beklenirken Lotus tarafından yapılan açıklamaya göre arabaların satışları başlandı.

Araba tutkunlarının merakla beklediği Lotus Evija’ların şimdiden satılmış olması çoğu kişiyi şaşırtmıştı. Şirket tarafından yapılan açıklamada arabaların çıkar çıkmaz satıldığı öğrenildi. Satış sayılarını açıklamayan şirket, üretimine devam edeceğini belirtti. İddialara göre şirket yıl sonuna kadar 130 tane daha Evija üretecek.

Söylenenlere göre Lotus Evija’ların tamamının satılması hiç de beklenmedik bir şey değildi. Bunun nedeni çoğu zengin kişi arabalar tanıtılır tanıtılmaz araçları satın alıyor. Otomobil dünyasında bu sık sık karşılaşılan bir durum. Firmalar araba tanıtımını yaptıktan kısa bir süre sonra alıcıları gelmeye başlıyor. Evija’lar yeni nesil elektrikli arabalar olarak geçmesine rağmen pazarda hâlâ çok yeni. Dudak uçuklatan fiyatları ise ne yazık ki herkes tarafından karşılanamıyor.

Lotus Evija'ların özellikleri

Araçların bu kadar pahalı olmasının birçok nedeni var. Lotus Evija, 2.000 beygire sahip güçlü motoruyla 100 km/sa hıza 3 saniyeden kısa bir sürede çıkmayı başarabiliyor. Yeni nesil elektrikli araba Evija, 18 dakikada tamamen dolan şarjıyla 400 km yol yapabiliyor. Tüm bunların yanı sıra araba eşsiz bir tasarıma sahip. 1.680 kilogram ağırlığa sahip olan Evija'lar şirket tarafından bugüne kadar üretilen en hafif otomobillerden biri olarak da biliniyor. Aynı zamanda aracın tasarımı da oldukça dikkat çekici. Araç, sürücülerine iyi bir sürüş deneyimini sağlıyor.

Gördüğünüz gibi son zamanların en çok beklenen ve ilgi uyandıran arabası Lotus Evija şimdiden sahiplerini buldu bile. Şirket, 2,6 milyon dolar değerindeki Evija’lardan şu ana kadar kaç tane satıldığı konusunda net bir açıklama yapmadı. Resmi olarak satışlar ne başlayacak bilinmiyor.