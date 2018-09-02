Bu Haftanın En İyi 10 Ücretsiz Android Oyunu

Bu haftanın en iyi 10 ücretsiz Android oyununu sizler için listeledik.

Geçtiğimiz son birkaç haftada yayınlanan, en iyi Android oyunlarını sizler için bir araya getirdik. Listemizde oldukça heyecan verici oyunlar yer alıyor. Ayrıca listemizdeki oyunlar tamamen ücretsiz.

Hungry Dragon

Ubisoft tarafından geliştirilen bu oyun, grafikleriyle öne çıkıyor. Arcade oyunu olarak nitelendirebileceğimiz Hungry Dragon, oldukça yüksek puanlı kullanıcı değerlendirmelerine sahip.

MyNBA2K19

Konsol ve bilgisayarlarda bulunan NBA 2K19 oyununuza bir yardımcı uygulama olmasına ek olarak, kendi içinde de bir kart oyunu barındıran MyNBA2K19; basketbol tutkunları için biçilmiş kaftan.

Old Man's Journey Demo

Farklı bir bulmaca oyunu olarak dikkat çeken Old Man's Journey, normalde ücretli bir oyun. Ancak oyunun demo versiyonu da oldukça eğlenceli.

Wheely World

'Sonsuz koşu' tarzındaki yarış oyunu Wheely World, farklı haritalarda eğlenceli sürüş imkanı sunuyor. Tamamen ücretsiz olan bu oyun, uygulama içi satın alımlar içeriyor.

Thunderbirds Are Go: International Rescue

Bir kurtarma oyunu olan 'Thunderbirds Are Go: International Rescue', diğer oyunlardan farklı konusuyla ön plana çıkıyor.

Perfect Hit . . .

İnternet gerektirmeyen bu basit oyun, metro gibi yerlerde canınızı sıkılmaktan kurtarabilir. Tabii ki tamamen ücretsiz.

High Hoops

Ketchapp tarafından geliştirilen bu basit arcade oyunu, üstteki gibi zaman geçirmek için birebir.

Helix: Glass Tower

İndirme rekorları kıran Helix Jump'ın biraz daha farklı bir versiyonu olan 'Helix: Glass Tower', diğer oyunla benzer bir mantık barındırıyor.

Wild Tamer

Antik zamanlardaki hayvanlar hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlayan bu minimalistik oyun, aynı zamanda bir hayatta kalma oyunu olarak dikkat çekiyor.

Squadd.io

Minecraft tarzı grafiklere sahip olan bu oyun, basit yapısıyla öne çıkıyor.