Bu Haftanın Favorileri: En Çok Satan 10 Teknolojik Ürün

Bu hafta interneti ele geçiren en popüler ürünleri listelediğimiz bu içerikte menzil genişleticiden hava kompresörüne, monitörden mouse'a kadar pek çok ürün yer alıyor.
''Bu içerik 01.03.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
SYTUNG Lastik Şişirme Hava Kompresörü
Çok satanlarda ilk sırada yer alan ve 659,99 TL fiyata sahip olan SYTUNG hava kompresörünün ayarlanan basınç seviyeleri sayesinde otomobil, motosiklet, bisiklet lastikleri, top, lastik bot, yatak vb. malzemeleri şişirebilirsiniz.
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Xiaomi Mi TV Box S 2. Nesil
Özellikle son zamanlarda bazı televizyonların Netflix gibi uygulamaları desteklememesi üzerine çokça tercih edilen Xiaomi Mi Box, size uzaktan kullanım imkânı tanıyor. Ürün 2.629,00 TL fiyatıyla listemizde yerini alıyor.
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SM SunniMix Kafa Lambası
300 lümen parlaklığa sahip kafa lambası, ayarlanabilir kayışıyla her kafa tipine uygundur. Koşu, kamp, avcılık, balıkçılık, bisiklet ve diğer dış mekân aktiviteleri için ideal olan bu ürün, 129,00 TL’ye satılıyor.
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Baseus Cafule 3.0 A USB-C & USB-C Şarj & Data Aktarımı Kablosu
20W gücü, 1m uzunluğu ve tahmini 30 saniyede 1 GB'lık dosya iletebilmesi ile dikkat çeken Baseus Cafule, Amazon’da 209,00 TL’ye satışta.
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Logitech G G102 Kablolu Oyuncu Mouse
Uygun fiyatı sayesinde oyunseverlerin tercihi olan Logitech G102, 200-8.000 DPI arasında ayarlanabilir hassasiyete, 6 tuşa ve RGB renk seçeneklerine sahip. Mouse, 668,99 TL fiyatıyla ön plana çıkıyor.
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Xiaomi Mijia Miaomiao Dijital Termometre
Gün içerisinde bulunduğunuz mekânın nem ve sıcaklık değerlerini ekranında gösteren termometreyi istediğiniz odada kullanabilirsiniz. Ürün şimdi sadece 372,90 TL.
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North Bayou Nb F80 Monitör Tutucu Kol
17-30" ve 2-9 kg arası tüm monitörlerle uyumlu olan North Bayou stant, 360 derece dönebiliyor. Ürünü 1.599,00 TL’ye satın alabilirsiniz.
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Claw's Tornado 4x Turbo LED Fan
Ayarlabilir fan hızına, 6 farklı stant yükseklik kademesine ve 2 USB Port’una sahip Claw’s fan, uygun fiyatıyla dikkat çekiyor.
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Mercusys MW300RE Menzil Genişletici
3 harici antene ve 300 Mbps veri aktarımına sahip Mercusys menzil genişleticiyi tek tuşla kolayca kurabilirsiniz. Ürünü Hepsiburada’dan 369,00 TL’ye satın alabilirsiniz.
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Lenovo Legion 24.5" R25f-30 Monitör
Lenovo Legion monitörün 24.5" ekran boyutu, 240 Hz yenileme hızı ve 0.5 ms tepki süresi ile oyun deneyimizi iyileştirebilirsiniz. Çok satanlar listemizin son sırasında yer alan monitörün fiyatı ise 8.924,63 TL.
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