Bu Haftanın Favorileri: En Çok Satan 10 Teknolojik Ürün

Bu hafta Amazon'da ve Hepsiburada’da en çok tercih edilen ve çok sayıda satın alınan ürünleri sizler için listeledik.

Bu hafta interneti ele geçiren en popüler ürünleri listelediğimiz bu içerikte menzil genişleticiden hava kompresörüne, monitörden mouse'a kadar pek çok ürün yer alıyor.

''Bu içerik 01.03.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Çok satanlarda ilk sırada yer alan ve 659,99 TL fiyata sahip olan SYTUNG hava kompresörünün ayarlanan basınç seviyeleri sayesinde otomobil, motosiklet, bisiklet lastikleri, top, lastik bot, yatak vb. malzemeleri şişirebilirsiniz.

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Özellikle son zamanlarda bazı televizyonların Netflix gibi uygulamaları desteklememesi üzerine çokça tercih edilen Xiaomi Mi Box, size uzaktan kullanım imkânı tanıyor. Ürün 2.629,00 TL fiyatıyla listemizde yerini alıyor.

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300 lümen parlaklığa sahip kafa lambası, ayarlanabilir kayışıyla her kafa tipine uygundur. Koşu, kamp, avcılık, balıkçılık, bisiklet ve diğer dış mekân aktiviteleri için ideal olan bu ürün, 129,00 TL’ye satılıyor.

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20W gücü, 1m uzunluğu ve tahmini 30 saniyede 1 GB'lık dosya iletebilmesi ile dikkat çeken Baseus Cafule, Amazon’da 209,00 TL’ye satışta.

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Uygun fiyatı sayesinde oyunseverlerin tercihi olan Logitech G102, 200-8.000 DPI arasında ayarlanabilir hassasiyete, 6 tuşa ve RGB renk seçeneklerine sahip. Mouse, 668,99 TL fiyatıyla ön plana çıkıyor.

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Gün içerisinde bulunduğunuz mekânın nem ve sıcaklık değerlerini ekranında gösteren termometreyi istediğiniz odada kullanabilirsiniz. Ürün şimdi sadece 372,90 TL.

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17-30" ve 2-9 kg arası tüm monitörlerle uyumlu olan North Bayou stant, 360 derece dönebiliyor. Ürünü 1.599,00 TL’ye satın alabilirsiniz.

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Ayarlabilir fan hızına, 6 farklı stant yükseklik kademesine ve 2 USB Port’una sahip Claw’s fan, uygun fiyatıyla dikkat çekiyor.

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3 harici antene ve 300 Mbps veri aktarımına sahip Mercusys menzil genişleticiyi tek tuşla kolayca kurabilirsiniz. Ürünü Hepsiburada’dan 369,00 TL’ye satın alabilirsiniz.

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Lenovo Legion monitörün 24.5" ekran boyutu, 240 Hz yenileme hızı ve 0.5 ms tepki süresi ile oyun deneyimizi iyileştirebilirsiniz. Çok satanlar listemizin son sırasında yer alan monitörün fiyatı ise 8.924,63 TL.

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