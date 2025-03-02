Bu Haftanın Favorileri: En Çok Satan 10 Teknolojik Ürün

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Bu hafta Amazon'da ve Hepsiburada’da en çok tercih edilen ve çok sayıda satın alınan ürünleri sizler için listeledik.

Bu hafta interneti ele geçiren en popüler ürünleri listelediğimiz bu içerikte menzil genişleticiden hava kompresörüne, monitörden mouse'a kadar pek çok ürün yer alıyor.

''Bu içerik 01.03.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Webtekno sorumlu değildir.
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

SYTUNG Lastik Şişirme Hava Kompresörü

SYTUNG Lastik Şişirme Hava Kompresörü

Çok satanlarda ilk sırada yer alan ve 659,99 TL fiyata sahip olan SYTUNG hava kompresörünün ayarlanan basınç seviyeleri sayesinde otomobil, motosiklet, bisiklet lastikleri, top, lastik bot, yatak vb. malzemeleri şişirebilirsiniz. 

Kullanıcı yorumu: 

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Xiaomi Mi TV Box S 2. Nesil

Xiaomi Mi TV Box S 2. Nesil

Özellikle son zamanlarda bazı televizyonların Netflix gibi uygulamaları desteklememesi üzerine çokça tercih edilen Xiaomi Mi Box, size uzaktan kullanım imkânı tanıyor. Ürün 2.629,00 TL fiyatıyla listemizde yerini alıyor.

Kullanıcı yorumu: 

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SM SunniMix Kafa Lambası

SM SunniMix Kafa Lambası

300 lümen parlaklığa sahip kafa lambası, ayarlanabilir kayışıyla her kafa tipine uygundur. Koşu, kamp, avcılık, balıkçılık, bisiklet ve diğer dış mekân aktiviteleri için ideal olan bu ürün, 129,00 TL’ye satılıyor.

Kullanıcı yorumu: 

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Baseus Cafule 3.0 A USB-C & USB-C Şarj & Data Aktarımı Kablosu

Baseus Cafule 3.0 A USB-C & USB-C Şarj & Data Aktarımı Kablosu

20W gücü, 1m uzunluğu ve tahmini 30 saniyede 1 GB'lık dosya iletebilmesi ile dikkat çeken Baseus Cafule, Amazon’da 209,00 TL’ye satışta.

Kullanıcı yorumu: 

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Logitech G G102 Kablolu Oyuncu Mouse

Logitech G G102 Kablolu Oyuncu Mouse

Uygun fiyatı sayesinde oyunseverlerin tercihi olan Logitech G102, 200-8.000 DPI arasında ayarlanabilir hassasiyete, 6 tuşa ve RGB renk seçeneklerine sahip. Mouse, 668,99 TL fiyatıyla ön plana çıkıyor.

Kullanıcı yorumu: 

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Xiaomi Mijia Miaomiao Dijital Termometre

Xiaomi Mijia Miaomiao Dijital Termometre

Gün içerisinde bulunduğunuz mekânın nem ve sıcaklık değerlerini ekranında gösteren termometreyi istediğiniz odada kullanabilirsiniz. Ürün şimdi sadece 372,90 TL.

Kullanıcı yorumu: 

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North Bayou Nb F80 Monitör Tutucu Kol

North Bayou Nb F80 Monitör Tutucu Kol

17-30" ve 2-9 kg arası tüm monitörlerle uyumlu olan North Bayou stant, 360 derece dönebiliyor. Ürünü 1.599,00 TL’ye satın alabilirsiniz.

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Claw's Tornado 4x Turbo LED Fan

Claw's Tornado 4x Turbo LED Fan

Ayarlabilir fan hızına, 6 farklı stant yükseklik kademesine ve 2 USB Port’una sahip Claw’s fan, uygun fiyatıyla dikkat çekiyor.

Kullanıcı yorumu: 

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Mercusys MW300RE Menzil Genişletici

Mercusys MW300RE Menzil Genişletici

3 harici antene ve 300 Mbps veri aktarımına sahip Mercusys menzil genişleticiyi tek tuşla kolayca kurabilirsiniz. Ürünü Hepsiburada’dan 369,00 TL’ye satın alabilirsiniz.

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Lenovo Legion 24.5" R25f-30 Monitör

Lenovo Legion 24.5

Lenovo Legion monitörün 24.5" ekran boyutu, 240 Hz yenileme hızı ve 0.5 ms tepki süresi ile oyun deneyimizi iyileştirebilirsiniz. Çok satanlar listemizin son sırasında yer alan monitörün fiyatı ise 8.924,63 TL.

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Ürünü Hepsiburada'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

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