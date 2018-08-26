Kanınızı İsteyen League of Legends Skini

Geçtiğimiz dönemlerde de çeşitli hayır işleri konusunda atılımlarda bulunan Riot Games, bu kez kan bağışına dikkat çekmeye çalışıyor.

Her ne kadar birkaç yıl önceki popülaritesini battle royale oyunlara kaptırmış olsa da League of Legends halen dünyanın en popüler 3 oyunundan biri konumunda. Yapımcı Riot Games bugünlerde oldukça anlamlı bir kampanyaya imza atıyor.

Riot Games, Hollanda menşeli bir kar amacı gütmeyen kan bankasıyla yaptığı anlaşmayla ve #MyFirstBlood (İlk Verdiğim Kan ve oyunda ilk öldürülen kişi anlamına geliyor) isimli kampanyayla gerçek hayatta ilk kez kan bağışı yapan League of Legends oyuncularına, bu kampanya aracılığıyla elde edebilecekleri özel bir kostüm hediye edilecek.

Oyundaki Tresh karakteri için BloodMoon (Kanlı Ay) kostümünü alma kampanyasından şimdilik yalnızca Hollanda'daki oyuncular yararlanabilecek. Ancak önümüzdeki dönemde bu tip anlamlı kampanyaların devam etmesini gönülden diliyoruz.