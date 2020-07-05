2020'nin İlk Yarısınd Hangi Vites Türleri Tercih Edildi?

Türkiye’de 2020 yılının ilk yarısında satılan otomobillerin %70’ini otomatik vitesli araçlar oluşturdu. Satılan toplam 203 bin 595 otomobilin 141 bin 750’si otomatik şanzımanlar araçlardı.

Günümüzde kendinize bir otomobil satın alacağınızda dikkat edeceğiniz birçok kıstas bulunuyor. Görünüşe göre araçların şanzıman tipi de araç satın alırken oldukça önemli rol oynuyor.

Özellikle yoğun trafikli şehirlerde çok büyük kolaylıklar sağlayan otomatik vitese olan ilgi giderek artıyor. Hatta bu ilgi, umduğunuzdan daha yüksek bile olabilir. Açıklanan rakamlara göre Türkiye’de bu senenin ilk yarısında satılan her 10 otomobilden 7’si otomatik vitesli araçlardı.

Otomatik vitesli otomobil satışlarında artış

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), bu senenin ilk 6 ayında 254 bin 68 adet otomobil ve hafif ticari araç satışının gerçekleştiğini ve bunun bir önceki senenin aynı dönemine göre %30,2 daha fazla olduğunu açıkladı.

Ayrıca yine bu dönem içerisinde otomatik vitesli araçların satışında da yükseliş yaşandı. Senenin ilk yarısının sonunda 141 bin 750 adet otomatik şanzımanlı otomobil satılırken 61 bin 845 adet de manuel şanzımanlı otomobil satışı gerçekleşti. Bu araçların pazar payları ise sırasıyla %69,6 ve %30,4 oldu.

Geçen yılın aynı döneminde 103 bin 730 otomatik vitesli araç satışı gerçekleştirilmiş ve %66,3’lük pazar payının sahibi olmuştu. Yani otomatik vitesli araçların satış adetleri, geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre %36,7 artış gösterdi.

Araç segmentlerine göre otomatik şanzıman payına bakıldığında %100’lük payla ultra lüks segment (F) ve lüks segment (E) en üstte geliyor. Bunları %99,8 ile orta segment (D), %92,6 ile şehir otomobilleri segmenti (A) takip etti. Senenin ilk yarısındaki otomobil pazarının %85,7’sini düşük vergi oranlı A, B ve C segmentleri oluşturdu. Gövde tiplerine göre en çok tercih edilen otomobiller ise %44,1 ile sedanlar oldu.