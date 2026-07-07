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Buca'da En İyi Telefon Tamiri Yapan Yerler - 2026

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Buca'da telefon tamiri yaptırabileceğiniz en iyi servisleri keşfedin. iPhone ve Samsung ekran değişimi, batarya yenileme, kamera tamiri ve 2026 güncel fiyat bilgileri bu rehberde.

Buca'da En İyi Telefon Tamiri Yapan Yerler - 2026
Deniz Şen Deniz Şen /

Telefon ekran kırılması, batarya performansının düşmesi veya kamera arızaları günlük kullanımda büyük sorunlara yol açabiliyor. Buca'da hizmet veren teknik servisler, iPhone ve Samsung başta olmak üzere birçok marka için hızlı ve garantili onarım hizmeti sunuyor.

Bu rehberde Buca'nın en iyi telefon tamircilerini, güncel fiyatları ve tamir öncesinde dikkat edilmesi gereken noktaları bulabilirsiniz.

İçerikten Görseller

Buca'da En İyi Telefon Tamiri Yapan Yerler - 2026
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Buca'da Telefon Tamiri: Yetkili mi, Özel Servis mi? - 2026

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Apple ve Samsung Yetkili Servis ile Özel Servis Fiyat Karşılaştırması

Yetkili servisler orijinal parça kullanımı ve üretici standartlarına uygun onarım avantajı sunar. Ancak ekran ve batarya değişimi gibi işlemlerde fiyatlar özel servislere göre daha yüksek olabilir.

Özel servislerde ise hem orijinal hem de muadil parça seçenekleri bulunur. Bu nedenle kullanıcılar bütçelerine uygun çözümler bulabilir.

Orijinal vs Muadil Parça: Buca'da Doğru Tercih Hangisi?

Orijinal parçalar görüntü kalitesi, performans ve uzun ömür açısından avantaj sağlar. Muadil parçalar ise daha düşük maliyetli tamir yaptırmak isteyen kullanıcılar için tercih edilen seçeneklerdir.

Cihazını uzun yıllar kullanmayı planlayan kullanıcılar için kaliteli orijinal veya OEM seviyesinde parçalar daha mantıklı bir tercih olabilir.

Buca'nın En İyi Telefon Tamiri Yapan Yerleri - 2026

Buca Çarşı ve Şirinyer'de Aynı Gün Tamir Yapan Servisler

CAN TEKNİK - Buca Telefon Tamir Servisi

  • Telefon: 0554 837 40 55

iPhone, Samsung ve diğer markalarda ekran değişimi, batarya yenileme ve genel teknik servis hizmetleri sunmaktadır.

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Şirinyer Cep Servis

  • Telefon: 0232 426 86 58

Ekran değişimi, batarya değişimi ve şarj soketi tamiri gibi işlemleri kısa sürede gerçekleştiren teknik servislerden biridir.

CMA Bilişim (Cep Servis Şirinyer)

  • Telefon: 0232 426 23 38

Telefon ekran değişimi, yazılımsal işlemler ve çeşitli donanım onarımları konusunda hizmet vermektedir.

Buca'da Ekran, Batarya ve Kamera Tamiri Yapan Güvenilir Servisler

GSM İletişim İzmir Şubesi

  • Telefon: 0530 425 91 55

iPhone ve Samsung cihazlarda ekran değişimi, batarya yenileme ve genel teknik servis hizmetleri vermektedir.

Forbes Teknik Servis

  • Telefon: 0232 448 36 00

Telefon ekran değişimi, kamera onarımı ve çeşitli donanım tamirleri konusunda hizmet sunmaktadır.

Buca Apple Servis

  • Telefon: 0553 081 51 35

Apple cihazlarına yönelik ekran değişimi, batarya yenileme ve teknik servis işlemleri gerçekleştirmektedir.

Buca'nın En Yüksek Puanlı Telefon Tamir Servisleri

CAN TEKNİK - Buca Telefon Tamir Servisi

  • Telefon: 0554 837 40 55

Yüksek kullanıcı puanlarıyla öne çıkan servislerden biridir. Telefon tamiri ve ekran değişimi alanında hizmet vermektedir.

ÇAĞLAR GSM

  • Telefon: 0553 828 21 49

Telefon tamiri, ekran değişimi ve aksesuar hizmetleri sunmaktadır. Bölgedeki yüksek puanlı işletmeler arasında yer almaktadır.

GSM İletişim İzmir Şubesi

  • Telefon: 0530 425 91 55

Ekran değişimi ve batarya yenileme işlemlerinde tercih edilen teknik servislerden biridir.

Telefon Tamirine Göndermeden Önce Bilmeniz Gerekenler

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Tamir Garantiyi Etkiler mi? Buca'daki Servislerin Garanti Politikası

Yetkili servis dışında yapılan işlemler üretici garantisini etkileyebilir. Özel servislerin büyük bölümü ise yaptıkları işlemlere göre 3 ila 12 ay arasında servis garantisi sunmaktadır.

Face ID ve Parmak İzi Tamirden Sonra Çalışmaya Devam Eder mi?

Profesyonel şekilde yapılan onarımlarda Face ID ve parmak izi sensörü genellikle çalışmaya devam eder. Ancak ağır hasarlı cihazlarda ek onarım gerekebilir.

SSS: Buca Telefon Tamiri Hakkında Merak Edilenler

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Buca'da Telefon Tamiri Kaç Dakika Sürer?

Ekran ve batarya değişimi gibi işlemler genellikle 30 dakika ile 2 saat arasında tamamlanır.

Tamirde Garanti Veriliyor mu? Kaç Ay?

Birçok servis yapılan işleme göre 3 ila 12 ay arasında garanti sunmaktadır.

Buca'da En Ucuz Telefon Tamiri Nerede Yapılır?

Fiyatlar servise ve kullanılan parçaya göre değişir. En düşük fiyat yerine garanti süresi ve parça kalitesini de değerlendirmek önemlidir.

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