2019 sonu 2020 başında piyasaya sürülmesi beklenen Cadillac CT4 Sport'un ızgaralarının fotoğrafları ortaya çıktı.

Geçtiğimiz aylarda Cadillac CT4’un prototipinin fotoğrafları ortaya çıkmıştı. Daha sonraysa farları ve park lambaları fotoğraflanmıştı. Şimdi ise aracın ızgarasının fotoğrafları ortaya çıktı.

Daha önceki prototipler tutucu ızgaralara sahipken Cadillac CT-4 Sport, kalkan benzeri ağ yapısına sahip parlak siyah cilalı bir ızgaraya sahip. Bu ızgara deseninin 2019’da çıkacak Cadillac CT6, Cadillac XT4 ve 2020’de piyasaya sürülecek olan Cadillac XT6’da kullanılması bekleniyor.

Ayrıca Cadillac CT-4 Sport test modelinde, çift beş adet jant teli olan 19 inçlik tekerlekler dikkat çekiyor. Ancak bunun CT-4 Sport modellerinde isteğe bağlı olacağı araçla birlikte gelecek olan tekerleklerin 18 inç boyutunca olması bekleniyor.

Cadillac’ın en küçük sedanı olacak olan araç, gücünü 2.0 L Turbo LSY dört silindirli motordan alacak. Sports modelinin ise 3.0 L Çift Turbo V6 LGW gelmesi beklenirken, CT4-V modeli 4.2 L V8 DOHC LTA motora sahip olacak.

Bu yeni model C segmenti Audi A3, Mercedes Benz A Class ve bazı ülkelerde BMW 1 Serisi ile yarışacak. Aracın tanıtımının 2019'un ikinci yarısında yapılması beklenirken aracın piyasaya sürülmesinin 2019 sonu ya da 2020 başında gerçekleşmesi bekleniyor.