PC ve konsollarda yarattığı süksenin ardından mobil platformlara da gelen Call of Duty: Warzone Mobile'in çok yakında kapatılacağı açıklandı.

Activision, Call of Duty: Warzone Mobile'ı piyasaya sürdükten sadece bir yıl sonra kapatıyor. Şirket, oyunun mobil platformlarda beklentileri karşılamadığını belirterek, 18 Mayıs Pazar günü itibarıyla App Store ve Google Play'den tamamen kaldırılacağını duyurdu.

Şirketin resmî X hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "PC ve konsol oyuncularında gördüğümüz ilgiyi mobil oyunculardan göremedik." ifadeleri yer aldı. Oyunu 18 Mayıs’tan önce indirmiş olan kullanıcılar, mevcut içerikleri kullanarak oyun içi envanterlerini ve çapraz ilerlemeyi koruyacaklar. Ayrıca eşleştirme sunucuları aracılığıyla çevrim içi oynama imkânı da devam edecek.

18 Mayıs'ta mağazalardan kalkacak

Ancak bu oyunun tamamen canlı kalacağı anlamına gelmiyor. Activision’ın destek sayfasına göre artık yeni sezon güncellemeleri gelmeyecek, sosyal özellikler devre dışı bırakılacak ve gerçek para ile içerik satın alma seçeneği kapatılacak. Ayrıca daha önce satın alınan içerikler veya kullanılmamış COD Puanları için geri ödeme yapılmayacak.

Call of Duty: Warzone Mobile ilk olarak 21 Mart 2024'te küresel çapta piyasaya sürülmüştü. Konsol ve PC versiyonlarıyla çapraz ilerleme özelliği sunmasına rağmen, ne Activision'ın ne de mobil oyun pazarında iddialı hâle gelen yeni sahibi Microsoft’un beklentilerini karşılamayı başarabildi.

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