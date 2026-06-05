Caviar, arkasında gerçek birer mekanik İsviçre saati barındıran "Masters of Time" serisi iPhone 17 Pro Max modellerini duyurdu.

Sıra dışı tasarımlarıyla adından söz ettiren Caviar, bu kez mekanik saat tutkunlarını hedef alan "Masters of Time" koleksiyonunu duyurdu. Şirket, alışılagelmişin dışına çıkarak telefonun arkasına sadece bir saat kadranı yapıştırmak yerine, akıllı telefonun kasasına doğrudan entegre edilmiş özel bir mekanik kilit sistemi geliştirdi.

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"Watch Vault" adı verilen bu hızlı bırakma montaj sistemi, telefonun gövdesine entegre bir şekilde çalışıyor. Kısa dişli bir halka mekanizması kullanan bu sistem yardımıyla, uyumlu lüks saatler telefonun arkasına güvenli bir şekilde kilitlenebiliyor.

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Watch Vault nasıl bir sisteme sahip?

Kullanıcıların bu sistemi deneyimlemesi için herhangi bir ek alet ya da tornavida kullanmasına gerek yok. Tasarıma yerleştirilen küçük bir kolun çevrilmesiyle mekanik saat yuvasından fırlıyor ve kullanıcılar bu saati standart bir kordona takarak doğrudan bileklerinde taşımaya başlayabiliyor. Caviar, telefonun arkasındaki montaj boşluğunun iç kısmını yumuşak ve koruyucu bir malzeme ile kaplayarak, yerleştirilen metal saat kasalarının çizilmesini ve zarar görmesini engellemeyi amaçlıyor.

Ayrıca kullanıcı saati bileğine takıp telefonu boş bıraktığında, cihazın arkasında çirkin bir boşluk kalmaması için de estetik bir çözüm üretilmiş durumda. Şirket, boş kalan yuvaya tam oturan ve üzerinde astrolab tasarımı işlenmiş gümüş renkli dekoratif bir metal plakayı paket içeriğine dâhil ediyor. Böylece saat telefonda olmasa bile cihaz şık görünümünü korumaya devam ediyor.

Astronomik bir fiyat etiketine sahip

Geleneksel mekanik saatçilik ile modern akıllı telefon teknolojisini hibrit bir yapıda birleştiren bu cihazlar, tahmin edilebileceği üzere oldukça niş ve kısıtlı bir kitleye hitap ediyor. Cihazların üretiminde kullanılan değerli madenler ve hedef kitle göz önünde bulundurulduğunda fiyatlar da âdeta dudak uçuklatıyor. Beyaz altın ve göktaşı detaylarına sahip olan Patek Philippe saatli "Celestial" modelinin fiyatı tam 215.360 dolar olarak belirlenmiş durumda.

Ayrıca bir Omega saat taşımak üzere tasarlanan bu titanyum gövdeli modelin başlangıç fiyatı ise 49.640 dolar.