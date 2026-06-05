Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Caviar'ın Dudak Uçuklatan Yeni iPhone 17 Pro Max'i Tanıtıldı: Fiyatı Yaklaşık 10 Milyon TL!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Caviar, arkasında gerçek birer mekanik İsviçre saati barındıran "Masters of Time" serisi iPhone 17 Pro Max modellerini duyurdu.

Caviar'ın Dudak Uçuklatan Yeni iPhone 17 Pro Max'i Tanıtıldı: Fiyatı Yaklaşık 10 Milyon TL!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Sıra dışı tasarımlarıyla adından söz ettiren Caviar, bu kez mekanik saat tutkunlarını hedef alan "Masters of Time" koleksiyonunu duyurdu. Şirket, alışılagelmişin dışına çıkarak telefonun arkasına sadece bir saat kadranı yapıştırmak yerine, akıllı telefonun kasasına doğrudan entegre edilmiş özel bir mekanik kilit sistemi geliştirdi.

"Watch Vault" adı verilen bu hızlı bırakma montaj sistemi, telefonun gövdesine entegre bir şekilde çalışıyor. Kısa dişli bir halka mekanizması kullanan bu sistem yardımıyla, uyumlu lüks saatler telefonun arkasına güvenli bir şekilde kilitlenebiliyor.

İçerikten Görseller

Caviar'ın Dudak Uçuklatan Yeni iPhone 17 Pro Max'i Tanıtıldı: Fiyatı Yaklaşık 10 Milyon TL!
2
2

Watch Vault nasıl bir sisteme sahip?

2

Kullanıcıların bu sistemi deneyimlemesi için herhangi bir ek alet ya da tornavida kullanmasına gerek yok. Tasarıma yerleştirilen küçük bir kolun çevrilmesiyle mekanik saat yuvasından fırlıyor ve kullanıcılar bu saati standart bir kordona takarak doğrudan bileklerinde taşımaya başlayabiliyor. Caviar, telefonun arkasındaki montaj boşluğunun iç kısmını yumuşak ve koruyucu bir malzeme ile kaplayarak, yerleştirilen metal saat kasalarının çizilmesini ve zarar görmesini engellemeyi amaçlıyor.

Ayrıca kullanıcı saati bileğine takıp telefonu boş bıraktığında, cihazın arkasında çirkin bir boşluk kalmaması için de estetik bir çözüm üretilmiş durumda. Şirket, boş kalan yuvaya tam oturan ve üzerinde astrolab tasarımı işlenmiş gümüş renkli dekoratif bir metal plakayı paket içeriğine dâhil ediyor. Böylece saat telefonda olmasa bile cihaz şık görünümünü korumaya devam ediyor.

Astronomik bir fiyat etiketine sahip

2

Geleneksel mekanik saatçilik ile modern akıllı telefon teknolojisini hibrit bir yapıda birleştiren bu cihazlar, tahmin edilebileceği üzere oldukça niş ve kısıtlı bir kitleye hitap ediyor. Cihazların üretiminde kullanılan değerli madenler ve hedef kitle göz önünde bulundurulduğunda fiyatlar da âdeta dudak uçuklatıyor. Beyaz altın ve göktaşı detaylarına sahip olan Patek Philippe saatli "Celestial" modelinin fiyatı tam 215.360 dolar olarak belirlenmiş durumda.

Ayrıca bir Omega saat taşımak üzere tasarlanan bu titanyum gövdeli modelin başlangıç fiyatı ise 49.640 dolar.

Mobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

iOS 26.5.1 Güncellemesi Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yenilikler

iOS 26.5.1 Güncellemesi Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yenilikler

iPhone 18'in Yeni Renkleri Ortaya Çıktı: Turuncudan Sonra Koyu Kiraz Geliyor!

iPhone 18'in Yeni Renkleri Ortaya Çıktı: Turuncudan Sonra Koyu Kiraz Geliyor!

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Samsung'dan Yeni Zoom Teknolojisi: S27 Pro 3.5x 3.5 Kat Optik Zoom Sunacak

Samsung'dan Yeni Zoom Teknolojisi: S27 Pro 3.5x 3.5 Kat Optik Zoom Sunacak

5 Popüler Samsung Telefona Daha One UI 8.5 Güncellemesi Geldi: İşte O Modeller

5 Popüler Samsung Telefona Daha One UI 8.5 Güncellemesi Geldi: İşte O Modeller

Samsung Galaxy S26 FE İlk Kez Göründü: Bazı Özellikleri Ortaya Çıktı

Samsung Galaxy S26 FE İlk Kez Göründü: Bazı Özellikleri Ortaya Çıktı

Kare Selfie Kamerasına Sahip Olacak İlk Android Telefon Belli Oldu

Kare Selfie Kamerasına Sahip Olacak İlk Android Telefon Belli Oldu

iPhone 18 Hakkında Her Şey: Sürpriz Çıkış Tarihi, Fiyatı ve Özellikleri…

iPhone 18 Hakkında Her Şey: Sürpriz Çıkış Tarihi, Fiyatı ve Özellikleri…

Apple iPhone

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Haziran 2026 Honda Fiyat Listesi Açıklandı: HR-V’de 150 Bin TL İndirim!

Haziran 2026 Honda Fiyat Listesi Açıklandı: HR-V’de 150 Bin TL İndirim!

Haziran 2026 KGM (SsangYong) Fiyat Listesi Açıklandı: Her Boyutta SUV Var

Haziran 2026 KGM (SsangYong) Fiyat Listesi Açıklandı: Her Boyutta SUV Var

Haziran 2026 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: Elroq’ta 850 Bin TL İndirim Var!

Haziran 2026 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: Elroq’ta 850 Bin TL İndirim Var!

Haziran 2026 Togg Fiyat Listesi Açıklandı

Haziran 2026 Togg Fiyat Listesi Açıklandı

Mercedes-Benz Haziran 2026 Fiyat Listesi Açıklandı: 38 Milyon TL'ye Mercedes?

Mercedes-Benz Haziran 2026 Fiyat Listesi Açıklandı: 38 Milyon TL'ye Mercedes?

Haziran 2026 CUPRA Fiyat Listesi Açıklandı: Formentor Supreme'de 350 Bin TL İndirim

Haziran 2026 CUPRA Fiyat Listesi Açıklandı: Formentor Supreme'de 350 Bin TL İndirim

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com