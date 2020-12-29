CD PROJEKT RED, Kendini Savunmak İçin 'Güçlü Adımlar' Atacak

Cyberpunk 2077'nin oyuncuların beğenisine sunulmasının ardından CD PROJEKT RED eleştiri oklarının hedefi haline gelmiş ve tüm bu eleştirilerin ardından da şirket hakkında büyük bir dava açılmıştı. CD PROJEKT RED, dava haberinin ardından konu hakkında ilk açıklamasını yaptı.

CD PROJEKT RED, geçtiğimiz ay nihayet yıllardır beklenen ve bir efsaneye dönüşeceği düşünülen Cyberpunk 2077'yi oyuncularla buluşturdu. Oyunun satışları ve kırdığı anlık oyuncu sayısı rekorları her ne kadar gidişatın iyi olduğunu düşündürse de CD PROJEKT RED için işler o kadar da iyi gitmiyor.

Oyunun konsol ve PC için yayınlanmasının ardından, oyunda yaşanan aksaklıklar sebebiyle birden eleştiriler yükselmeye başladı ve özellikle PS4 kullanıcıları oyunu bu aksaklıklar yüzünden oynayamadıkları gerekçesiyle iade etmeye başladılar.

Bu haberlerin ardından da konunun yalnızca yükselen eleştiri sesleriyle kalmayacağını ortaya koyan bir açıklama geldi. Rosen Law isimli bir şirket, CD PROJEKT RED'den davacı oldu. Davanın gerekçesi ise CD PROJEKT RED'in oyuncuları ve yatırımcıları yanlış yönlendirmiş olması.

CD PROJEKT RED, açılan davanın ardından yaptığı açıklamada davanın CD PROJEKT RED'in yatırımcılarını yanıltarak zarara uğramalarına sebep olması konusunda olduğunu doğruladı. Ayrıca bu iddialara karşı kendilerini savunmak için 'güçlü adımlar' atacaklarını bildirdi. Aynı zamanda davanın talep edilen maddi hasar miktarını belirtmediğini açıkladı.

CD PROJEKT RED'in bahsettiği 'güçlü adımları' atarken ne tür bir savunma yapacağı merak konusu. Oyunun aslında yayınlanmaya uygun olmadığının bilindiğini ifade eden açıklamaların da bizzat şirket yöneticileri tarafından geçtiğimiz haftalarda yapıldığını düşünürsek CD PROJEKT RED'i oldukça zorlu günlerin beklediğini söyleyebiliriz.