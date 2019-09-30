Araştırmacılardan Çevre Dostu Alüminyum Pil Konsepti

Chalmers Teknoloji Üniversitesi, İsveç Ulusal Kimya Enstitüsü ve Slovenya'dan bir grup araştırmacı, ortaklaşa çalışarak yeni bir alüminyum batarya konsepti geliştirdi. Oldukça düşük bir üretim maliyetine sahip olan pil, çevresel etkiyi minimum seviyeye düşürüyor.

Geliştirilen yeni alüminyum pil konsepti, önceki versiyonlara kıyasla 2 kat daha fazla enerji yoğunluğuna sahip. Güneş ve rüzgâr enerjisinin depolanması dâhil büyük ölçekli uygulamalar için çok önemli bir potansiyel barındıran yeni pil teknolojisi, günümüzün lityum iyon pilleri ile karşılaştırıldığında üretim maliyetlerinde gözle görülür oranda bir düşüş sağlayabilir.

Chalmers Teknoloji Üniversitesi Fizik Bölümü’nden Prof. Dr. Johansson Patrik, “Yeni konseptimiz, üretim maliyetleri ve çevresel etkiler bakımından günümüzdeki pillerden çok daha avantajlı. Dahası, güneş veya rüzgâr enerjisinin depolanması gibi büyük ölçekli kullanımları da mümkün kılıyor” dedi.

Geliştirilen pil, lityum iyon pillerin yerini alabilir:

Yeni konsept, alüminyumdan yapılmış anot, katot ve antrakinon bazlı bir organik maddeden oluşuyor. Organik katot materyali, pozitif yük taşıyıcılarının alüminyum ve klor bazlı elektrolitlerden verimli bir şekilde depolama yapmasını sağlıyor.

Alüminyum pillerin, lityum iyon pillerin yerini alabileceğini söyleyen Patrik, “Elbette bunun olabileceğini hayal ediyoruz. Alüminyum piller, lityum iyon pillerin sadece gerekli yerlerde kullanılmasını sağlayabilir. Bundan önceki alüminyum piller, lityum iyon pillerin sadece yarısı kadar enerji tüketiyordu ancak buna rağmen aynı enerji yoğunluğuna sahiptiler. Yeni konseptimizle bu oranı 2 katına çıkarmayı başardık” ifadelerini kullandı.