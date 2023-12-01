ChatGPT ile çok sayıda içerik ürettik. Bunları yaparken de 1 yıl içinde geçirdiği devasa değişime şahit olduk. Gelin, bunlara büyük çerçeveden bakalım.

Şu günlerde kendisini kullanırken “Biz bu yokken ne yapıyormuşuz?” dedirten ChatGPT’nin doğum günü kutlamasına hoş geldiniz. Kendisini kimi zaman örseledik, kimi zaman kucakladık. Hatta kimi zaman da kritik anlarda kahraman rolünü üstlendi kendisi. Sonuç olarak da iyisiyle kötüsüyle yanımızdan ayrılmadı.

Biz de hak ettiği değeri kendisine verebilmek ve bizim için ne kadar önemli olduğunu hatırlayabilmek adına ChatGPT’nin şu 1 yılda nerelerden geçtiğini göstereceğiz. Kesinlikle robotlar dünyayı ele geçirdiğinde bizi bağışlasınlar diye hazırlamadığımız bu içerik, kronolojik olarak ChatGPT’nin attığı adımları gözler önüne seriyor.

Takvimler 11 Aralık 2015’i gösterdiğinde OpenAI isimli bir şirket ortaya çıktı.

Kâr amacı gütmeyen bir kurum olan OpenAI, tüm insanlığa fayda sağlayacak bir yapay zekâ oluşturma üzerine odaklı olduğunu söylüyordu. Herkese eşit ve aynı oranda açılacak bu yapay zekâ (modelleri), dışarıdan geliştirilmeye de açıktı.

1 yıl sonra, spesifik olarak 16 Aralık 2016’da bu şirketin ilk adımını gördük.

Görüntü, cümle ve ses gibilerinin içinde bulunduğu geniş çaplı verileri tek bir adrese toplayıp, bugün rahatça kullandığımız üretken modelleri bu verilerle beslemeye yönelik bir araştırma kâğıdı, şirket tarafından paylaşıldı.

Geldik 2019’a. Artık bu dönemde GPT-2 modelinin biraz tıraşlanması lazım.

Bu yıl paylaşılan çalışmada OpenAI, GPT modeli için söz konusu verileri yükledikten sonra insanlardan geri dönüş toplayarak modeli geliştirdiğini açıkladı.

27 Ocak 2022’ye geldiğimizde ise ChatGPT’nin ilk aşamadaki kardeşlerini görme fırsatımız oldu.

Bu dönemde şirket, GPT-3 modeline geçmiş ve komut anlama üzerine odaklanan ve bunun için optimize edilmiş InstructGPT isimli modeli duyurdu. Böylece komutlardan sapmadan modelin ilerlenmesi sağlandı.

İşte o büyük gün: Takvimler 30 Kasım 2022’yi gösterdiğinde doktorlar, ChatGPT bebeği müjdeledi.

Aralık ayından bir ekran görüntüsü

GPT-3.5 sürümüyle gelen bu model, sorduğunuz sorulara cevap verip internetten aldığı verilerle sizi düzeltebiliyor ve bunları yaparken güvenlik sınırlarını da aşmıyordu. Tabii bu dönemlerde zaman zaman yanlış cevaplar verip bunları savunduğunu ve hassas konularda görüş belirttiğini de unutmamak gerek.

Sırf bu yüzden de söz konusu yapay zekâ modelimiz hem belli başlı internet sitelerinde hem de bazı platformlarda yasaklarla karşı karşıya kaldı. Bu da yetmezmiş gibi ülkelerin bu model üzerinde baskı kurmaya çalışmasına da şahit olduk.

ChatGPT’nin bu sürümde yapabileceklerini sonuna kadar kullanmak isteyenler için 1 Şubat 2023 yılında ChatGPT Plus aboneliği kullanıma sunuldu.

Bu aboneliği aldığınızda daha hızlı cevap süreleri, yeni özelliklere ve geliştirmelere önden erişim ve yoğunluk zamanında bile hizmete kesintisiz erişim elde ediyordunuz. 20 dolarlık ücretle sunulan bu abonelik, tüm dünyada kullanıma açılmıştı. Fakat işin güzel yanı, ücretsiz ChatGPT de herhangi bir kısıtlama olmadan kullanılabiliyordu.

Ayrıca bu zamanlarda ChatGPT’nin, çıkışından sadece 2 ay sonra 100 milyon kullanıcıya ulaştığı da belirtilmişti. Yine bu ay içinde Microsoft, ChatGPT özelliklerini Bing servisine entegre etmeye başladı.

1 Mart 2023 tarihinde şirket, ChatGPT API’ı duyurdu.

Bunun sayesinde geliştiricilerin, kendi uygulamalarına ChatGPT’yi entegre edebilmesinin önü açıldı. Buradan sonra ChatGPT’yi farklı uygulamalar içinde de görür olduk.

14 Mart 2023 ise ChatGPT için bir başka dönüm noktası oldu.

Çünkü artık GPT-3.5 sürümünden GPT-4’e geçiş yapıldı. Artık daha doğru ve daha hızlı cevaplar alabiliyor, daha yaratıcı bir modelle diyaloğa girebiliyor ve problemleri daha verimli bir şekilde çözebiliyoruz. Tabii şu an için Plus aboneliğine geçmeniz gerektiğini, ücretsiz sürümde GPT-3.5 sürümünün kullanıldığını belirtelim.

Bu ay içinde ChatGPT hem sunucu problemleri yaşadı hem İtalya’da yasaklandı hem de eklenti desteğine kavuştu.

Geldik 15 Mayıs 2023’e. Artık ChatGPT cebimize kadar girdi.

Kendi hesabımızla hem kayıtlı görüşmelerimizi devam ettirebildiğimiz hem de aboneliği satın alıp GPT-3.5 ve GPT-4 sürümleri arasında gidip gelebildiğimiz bu sürümde oldukça fazla beğeni topladı.

Mayıs ayının sonunda ChatGPT, Plus abonelerine 200’den fazla eklenti imkânı sundu.

Ekim ayının sonlarında dosya yükleme ve sesle iletişim kurma özellikleri de geldi.

Tüm bu gelişmelerle birlikte ChatGPT, diğer dil modellerinin önüne geçerek üstünlüğünü ortaya koydu.

Kasım ayında ise kendinize özel olarak oluşturabileceğiniz sohbet botları GPT'ler duyuruldu.

İleride ne olacak?

Buradan sonrasında ChatGPT, Grok gibi yeni rakipleriyle mücadele edecek. Tek yeni zorluk bu da değil. Bildiğiniz üzere Sam Altman, yönetim kurulu tarafından OpenAI’daki CEO’luk görevinden çıkarılmış ve bu da şirkete duyulan güvenin sarsılmasına sebep olmuştu.

Bu olayın sonrasında ChatGPT'nin babası olarak bildiğimiz isim, sosyal medyada devasa bir destek gördü. Birtakım kargaşanın ardından Sam Altman, geçtiğimiz hafta OpenAI'a geri döndü. Bunun yanında sık sık eleştirilen, OpenAI'ın yönetim kuruluna Microsoft da dahil oldu.

Farkı görebilmeniz adına ChatGPT’den bir before-after yapmasını istedik.

Siz ChatGPT’nin geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? Doğum günü çocuğumuz için iletmek istediğiniz mesajları yorum sepetimize atmayı unutmayın.

Bonus olarak kendisinden de doğum gününü çizmesini istedik.

Tabii kutlama için geldiğimiz içerikten, işin perde arkasını görebilmek adına şu konuya geçmenizi de tavsiye ediyoruz: