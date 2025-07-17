ChatGPT'nin sevilen görsel oluşturma özelliği artık görsel stilleri seçeneği sayesinde daha kolay bir kullanıma kavuşuyor.

ChatGPT artık sadece yazıyla değil, görsellerle de yaratıcı olmanıza yardımcı oluyor. Doğrudan mobil uygulamanın beta sürümünde fark edilen ve bugün internet sitesi üzerinden de kullanıma sunulan özelliğe göre artık resimlere farklı tarzlar kazandırmak çok daha kolay.

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz aylarda ChatGPT'nin görsel üretme özelliğinin kullanıma sunulmasıyla birlikte görselleri Studio Ghibli tarzına dönüştürme aşırı popüler bir hâle gelmişti. Şimdi direkt arayüze eklenen yeni “Görsel Stilleri” ile bu durum daha kolay hâle geliyor.

10'dan fazla görsel stili yer alıyor

Kullanıcılar artık herhangi bir karmaşık komut yazmakla uğraşmak zorunda kalmadan herhangi bir görseli birbirinden farklı sanatsal tarzlara dönüştürebilecek. İsterseniz daha fazla detay da ekleyebileceksiniz.

İlk sızan detaylara göre yaklaşık 10'dan fazla görsel stil seçeneği yer alacak. Özellik tüm kullanıcılar için çok yakında kullanıma sunulacak ve isterseniz bir görsel yükleyip dönüştürmek yerine sıfırdan bir görsel yaratmanız da mümkün olacak.