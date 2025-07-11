Günlük hayatımızda bile sıklıkla kullandığımız yapay zekâ ChatGPT'nin geçmiş anıları ve sohbetleri unutmasını sağlamak mümkün mü? Gelin hep birlikte bakalım.

En popüler yapay zekâ sohbet botu olan ChatGPT, hayatımızı kolaylaştıran pek çok özelliğiyle gündelik işlerimizin vazgeçilmezi hâline geldi ancak kişisel bilgilerimizi ve önceki sohbetlerimizi hatırlama özelliği, zaman zaman gizlilik endişelerini de beraberinde getirebiliyor.

"Acaba konuştuklarımızı unutuyor mu?" diye düşünenler için iyi bir haberimiz var. ChatGPT'nin hafızasını kontrol etmek ve hatta tamamen temizlemek mümkün. Bu içeriğimizde ChatGPT'nin "bellek" özelliğini nasıl yöneteceğinizi ve dilerseniz şu ana kadar size dair bildiği her şeyi nasıl silmesini sağlayacağınızı anlatacağız.

ChatGPT belleği nedir ve nasıl çalışır?

ChatGPT'nin "bellek" özelliği, siz ve ilgi alanlarınız hakkında öğrendiği bilgileri daha sonraki sohbetlerde kullanarak size daha kişiselleştirilmiş ve tutarlı yanıtlar vermesini sağlar. Örneğin bir yazılım geliştirici olduğunuzu veya belirli bir konuda makale yazdığınızı belirttiğinizde, ChatGPT bu bilgiyi hatırlar ve gelecekteki taleplerinize bu doğrultuda cevaplar üretir.

Tabii bu durum, paylaştığınız her detayın potansiyel olarak saklandığı anlamına da gelir. Neyse ki OpenAI, kullanıcılara bu bellek üzerinde tam kontrol imkânı sunuyor. Belleği istediğiniz zaman kapatabilir, belirli anıları silebilir veya tüm belleği tek seferde temizleyebilirsiniz.

ChatGPT belleği nasıl temizlenir?

Adım #1 : Her zamanki gibi chat.openai.com adresine gidin ve hesabınıza giriş yapın.

: Her zamanki gibi adresine gidin ve hesabınıza giriş yapın. Adım #2 : Sağ üst köşedeki avatarınıza tıklayın ve Ayarlar sekmesine gidin.

: Sağ üst köşedeki avatarınıza tıklayın ve Ayarlar sekmesine gidin. Adım #3 : Sol taraftaki menüden Kişiselleştirme menüsüne gidin.

: Sol taraftaki menüden Kişiselleştirme menüsüne gidin. Adım #4 : Burada yer alan Bellek kısmında Bellekleri Yönet seçeneğine tıklayın.

: Burada yer alan Bellek kısmında Bellekleri Yönet seçeneğine tıklayın. Adım #5: Açılan sekmede yer alan bellek geçmişi ve bilgilerini temizleyebilirsiniz. Dilerseniz belli başlı bellekleri temizleyebilir, dilerseniz bir önceki sekmeden Kayıtlı Bellekleri Referans Al seçeneğini kapatabilirsiniz.

ChatGPT belleğini temizlemek, sohbet geçmişimi de siler mi?

Hayır. Belleği temizlemek, yalnızca ChatGPT'nin sizin hakkınızda öğrendiği ve gelecekteki sohbetlerde kullanmak üzere kaydettiği genel bilgileri siler. Eski sohbetleriniz, siz onları manuel olarak silmediğiniz sürece sohbet geçmişinizde kalmaya devam eder.

ChatGPT'nin bellek özelliğini kapattığımda eski anılar silinir mi?

Hayır. Bellek özelliğini kapatmak, yalnızca yeni bilgilerin öğrenilmesini engeller. Önceden kaydedilmiş anılar, siz onları Bellekleri Yönet bölümünden manuel olarak silene kadar saklanır.