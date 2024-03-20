Amerikan borsası NASDAQ ve Borsa İstanbul'a yatırım yapan ve yapay zekâya ilgisi olan biri olarak ChatGPT'nin bu konudaki performansını birlikte görelim istedim. Bakalım nasıl bir sonuç ortaya çıkmış?

NASDAQ uzun zamandır boğa sezonundayken BIST ise güzel bir rallinin ardından son dönemde seçim belirsizliğinin de etkisiyle bir miktar düşüşte.

Direkt ChatGPT yerine onun GPT'lerinden olan ve ekonomi odaklı Finance Wizard'dan (Finans Sihirbazı) hisse önerileri istedim ki daha oturaklı sonuçlar elde edebilelim.

Şunu da hatırlatmakta fayda var; borsadan gerçek anlamda kazanabilmek için 1 ay yeterli bir süre olmayabilir, 2 yıl gibi süreler çok daha mantıklı bir yatırım ancak yine de yapay zekânın önerilerini öğrenebilmek amacıyla süreyi bu kadar kısa tutmak gerekti. Ayrıca bu hisse önerilerinin bir yatırım tavsiyesi olmadığını da belirtelim.

Bundan 1 ay önce ilk olarak iki adet NASDAQ hissesi önerisi istemiştim. Cevabı NVIDIA ve META oldu.

NVIDIA o gün 685,31 dolar iken META ise 468,60 dolarmış.

İkisine toplamda 10.000 dolar yatırdığımızı varsayalım; 5.000'i NVIDIA'ya, kalan yarısı ise META'ya... Acaba şimdi portföyümüzdeki miktar ne kadar olurdu?

Aradan geçen 1 ayın ardından NVIDIA'nın %28,72 yükseldiğini görüyoruz. Yani 5.000 dolarlık alsaydık şu an 6.436 dolarımız olurdu. Gayet iyi para.

Peki META ne durumda? Burada ise %5,19'luk artış görüyoruz. 5.000 dolarımız 5.259 dolar olurmuş.

"Keşke hepsini NVIDIA'ya atsaymışız!" demiyoruz çünkü yatırım yaparken sepet yapmak daha mantıklı. Yani toplamda 10.000 dolarımız sadece 1 ayda 11.695 oldu. Bu da 54.887 TL kâr demek.

NASDAQ önerileri güzeldi. Peki, Borsa İstanbul performansı nasıl oldu?

Koç Holding, Türk Hava Yolları ve Ford Otosan'a yatırım yapmamızı önerdi. Risk almamızı istemiyor belli ki. Buraya da 150.000 TL attığımızı ve bunu 3 hisseye eşit dağıttığımızı varsayalım.

Koç Holding'in %3,51 yükseldiğini görüyoruz. 50.000'imiz 51.755 TL olurdu.

Enflasyonun bu kadar yüksek olduğu bir ülkede kazançlı bir yatırım olmazdı. Koç'a yatırım yapılıp yapılmayacağına değil, yapay zekânın 1 aylık borsa öngörülerine baktığımızı hatırlatalım.

İkinci önerisi olan THY'ye göz atalım. %0,80 oranında bir düşüş yaşanmış.

50.000 TL'mizden 400 TL eksilmiş. İşin içine enflasyonu da kattığımızda paramızın daha fazla eridiği aşikâr.

Son önerisi ise Ford Otosan'dı. 1 ayda %14'lük bir artışla 50.000 TL'miz 57.000 olurdu.

Bu üç hisseye yatırdığımız 150.000 TL, 1 ayın sonunda 158.355 TL olurdu. Buna NASDAQ'taki paramızı da dâhil ettiğimizde ise 150.000 TL + 10.000 dolarımızın yani toplamdaki 309.200 TL'mizin şimdi 378.687 TL olduğunu görüyoruz.

Bu da 69.487 TL getiri demek. 1 ay önce 1 dolar 30,92 TL iken şimdi 32,38 TL. Yani hem NASDAQ hem dolar artışı nedeniyle buradan çifte kazanç geldiğini görüyoruz.

Sizce kârlı bir yatırım mıydı?

ChatGPT'nin önemli notuyla içeriğimizi sonlandıralım:

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