ChatGPT'nin Artık Hafızası Var! Konuştuğunuz Şeyleri Siz İstemediğiniz Sürece Unutmayacak

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OpenAI, ChatGPT'ye şimdiye kadarki en büyük özelliklerden birinin geldiğini duyurdu. Sohbet botu artık herhangi bir konuşmada paylaştığınız bilgileri hatırlamasını sağlayan bir "hafıza"ya sahip. Hafıza özelliği, şimdilik belirli sayıda kullanıcıda test ediliyor.

Çıktığı günden beri dünyayı kasıp kavuran ChatGPT, sürekli yeni özellikler kazanarak bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz şeyleri gerçeğe dönüştürüyor. Bugün OpenAI’ın yaptığı bir duyuru da sohbet botunun artık bir “hafızaya” sahip olacağını ortaya koyuyor.

ChatGPT’nin test sürecinde olan hafıza özelliği, şimdilik sınırlı sayıdaki ücretsiz ve Plus kullanıcıları için çıkış yaptı. OpenAI, bu şekilde özelliğin ne kadar yararlı olacağını gözlemleyeceğini söylüyor. Geniş çapta ne zaman kullanıma sunulacağı da ilerleyen zamanlarda açıklanacak.

ChatGPT, konuşmalarınızda verdiğiniz bilgileri hatırlayabilecek

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Tahmin edebileceğiniz gibi hafıza özelliği, ChatGPT’nin daha önce konuştuğunuz şeyleri hatırlamasını sağlıyor. Yani sohbet botu, kayıtlı sohbetlerinizde bulunan belirli şeyleri unutmayacak ve sürekli bilgileri tekrar etmenizin önüne geçecek. Aynı zamanda bu özellik, gelecekte yapacağınız konuşmalar için de yararlı olacak.

ChatGPT’nin hafızasıyla ilgili örnekler verelim. Sohbet botu, sevdiğiniz bir aktiviteyi, işinizi veya bir yakınınızın ismini hatırlayabilecek. OpenAI da bununla ilgili “Yeni yürümeye başlayan bir çocuğunuz olduğunu ve onun denizanası sevdiğini söylüyorsnuz. ChatGPT’den onun için doğum günü kartı oluşturmanıza yardım etmesini istediğinizde size parti şapkası takan bir denizanası öneriyor.” gibi örnekler veriyor.
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Kontrol sizde olacak: Hatırlayabileceği bilgileri seçebilecek ve istediğinizde ChatGPT’nin hafızasını silebileceksiniz

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ChatGPT ile sohbet ederken ondan sizin seçtiğiniz belirli şeyleri hatırlamasını ya da detayları kendisinin yakalamasını isteyebileceksiniz. OpenAI, botun hafızasının zaman geçtikçe iyileşeceğini ve gelişmeleri göreceğimizi söylüyor.

Hafıza özelliğinin açık kalıp kalmaması kullanıcıya bağlı olacak. İsteyenler, “Ayarlar” kısmından özelliği kapatabilecek. ChatGPT istemediğiniz bir şeyi hatırlarsa da basitçe ondan bunu unutmasını talep edeceksiniz. Sohbetlerin silinmesiyle ChatGPT’nin hafızasındaki şeylerin gitmeyeceğini belirtelim. Hafızaya kayıtlı bilgilerden kurtulmak için direkt hafıza bölümünden silinmeleri gerekecek. Bu da ayarlarda “Kişiselleştirme” bölümüne eklenecek “Hafızayı Yönet” kısmıyla yapılacak.
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“Geçici Sohbet” özelliği, bilgiler hafızaya kaydedilmek istenmediğinde kullanılacak

OpenAI, hafıza özelliği açık olup botun bir şeyler hatırlamasını istemeyenleri de düşünmüş. Bu da “Geçici Sohbet” isimli yeni bir yöntem. ChatGPT, bu türdeki sohbetlerdeki bilgileri hatırlamayacak. Geçici sohbetler, geçmişte gözükmeyecek, hafızayı kullanmayacak ve modeli eğitmek için kullanılmayacak.
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GPT’lere de hafıza geliyor

OpenAI, belli amaçlar için kullanılabilen kişiselleştirilmiş sohbet botları GPT’lere de hafıza geleceğini belirtti. Geliştiriciler, kendi GPT’lerini geliştirirken hafıza özelliğini aktif edebilecek ve bu şekilde her bir GPT kendi hafızasına sahip olacak. Örneğin ne okuyacağınızı bulmanızı sağlayan Books isimli GPT, hafızası yardımıyla tercihlerinizi, favori türlerinizi, yazarları ve en sevdiğiniz kitapları hatırlayabilecek. GPT’ler, özellik herkes için kullanıma sunulduğunda hafıza kazanacak. Yani şu anda yok.
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ChatGPT’yi âdeta bir insana dönüştüren hafıza özelliği güvenlik konusunda endişeleri de beraberinde getiriyor. OpenAI, bu konuda “Hafızayla ne tür bilgilerin hatırlanması gerektiği ve bunların nasıl kullanıldığı gibi ek güvenlik ve gizlilik özellikleri gelecek.” ifadelerini kullandı. Ön yargıların önüne geçmek ve kullanıcı istemediği sürece sağlık verileri gibi hassas bilgilerin hatırlanmasını önlemek için hamleler adımlar atıldığını da ekledi.

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