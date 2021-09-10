Dunkirk, Tenet ve Prestij gibi pek çok başarılı filmin altına imzasını atan Christopher Nolan'ın yeni filminin konusu belli oldu. Nolan, tıpkı Dunkirk'te olduğu gibi yeni filminde de İkinci Dünya Savaşı'nı anlatacak.

Dünyanın en başarılı yönetmenleri arasında görülen Christopher Nolan, bugüne kadar pek çok etkileyici filmi seyircilerle buluşturdu. Yaptığı her film olay olan yönetmenin yeni film projesinin konusu da belli oldu.

Deadline'ın yapmış olduğu habere göre Nolan, yeni filminde 2017 yılında vizyona giren Dunkirk filminde olduğu gibi İkinci Dünya Savaşını konu alacak ve savaşta atom bombalarının geliştirilmesine yardımcı olan nükleer fizikçi Robert Oppenheimer'ın yaşadıklarını anlatacak.

Cillian Murphy başrolde olabilir

Bildiğiniz üzere Christopher Nolan bugüne kadar çoğu filminde sadece Warner Bros. ile çalışmıştı ancak Warner Bros.'un film listesini eş zamanlı olarak HBO Max'te yayınlaması, Nolan'ı kızdırmış durumda. Bu nedenle de ünlü yönetmen, bir daha bu yapım şirketiyle çalışmayacağının sinyallerini vermişti. Ortaya atılan iddialara göre Nolan, senaryoyu başka yapım şirketlerine çoktan götürmüş durumda.

Film ile ilgili detaylar şu anlık yok denecek kadar az. Ortaya atılan iddialara göre filmin başrolünde Peaky Blinders yıldızı Cillian Murphy yer alacak ve film, Japonya ile savaşı sona erdiren atom bombalarının geliştirilme aşamalarına odaklanacak.