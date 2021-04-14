Vivo, Çin Akıllı Telefon Pazarının Yeni Lideri Oldu

Son dönemlerde adından sıkça söz ettiren teknoloji firması Vivo, tarihinde ilk kez Çin akıllı telefon pazarında liderliği ele geçirdi. OPPO'yu geride bırakan şirket, 2021'in 13. haftası itibarıyla pazarın %24'ünü elinde bulunduruyor.

Pazar araştırma şirketi Counterpoint Research tarafından paylaşılan yeni bir rapora göre Vivo, 'kurtlar sofrası' da diyebileceğimiz Çin akıllı telefon pazarında ilk kez liderliği ele geçirdi. Son dönemlerde adından sıkça söz ettiren firma, Y3 ve S9'un yüksek performansından yararlanarak 2021'in 11. haftasında (8-14 Mart) en büyük rakibi OPPO'yu geride bıraktı.

Çin'in akıllı telefon pazarında liderlik savaşı her geçen gün daha da kızışıyor ve üst sıralar birbiri ardına hızla el değiştiriyor. Counterpoint'in verilerine göre 2021'in 13. haftasında Vivo (iQOO dahil), %24'lük pazar payıyla zirvede yer alırken en yakın takipçisi ise %21'lik pazar payı ile OPPO (Realme ve OnePlus hariç) oldu.

Huawei Çin'de zor günler geçiriyor:

Bir dönemler piyasaya yön veren Huawei (Honor hariç), ABD yaptırımları ve çip kıtlığıyla savaşmaya devam ederken 13. haftada %15'lik pazar payıyla rakiplerinin bir hayli gerisinde kaldı. Pazar dinamikleri hakkında yorum yapan analist Yang Wang ise "Vivo ve OPPO, agresif pazar ve ürün stratejileri benimsiyor ve iki markanın 2021'de en üst sırada yer almaya devam etmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Vivo, Ağustos 2019 ve Eylül 2019'da Nex 3 5G ve iQOO Pro 5G ile 5G cihazları piyasaya süren ilk markalardan biriydi ve pazardaki hakimiyetini büyük ölçüde 5G cihazlarına borçlu. Bu noktada şirketin Şubat 2021'deki satışlarının %76'dan fazlasını 5G cihazlar oluşturdu. Şu anda Vivo'nun ürün gamında NEX, X, S, Y serileri ile alt markası iQOO yer alıyor.

NEX ve X serisi, daha çok kamera özellikleriyle ön plana çıkan amiral gemisi serilerken S ve U serileri ise daha çok bütçe dostu cihaz arayan tüketicilere hitap ediyor.