Opel CEO'su Michael Lohscheller, mart ayında casus kameralara yakalanan 2022 model Astra ile ilgili açıklamalarda bulundu. Lohscheller, aracın hibrit motor seçeneğinin de olacağını ve Peugeot 308 ve 508'e can veren EMP2 platformu üzerine kurulacağını söyledi.

Mart ayında casus kameralara yakalanan 2022 model Opel Astra ile ilgili bazı açıklamalar yapıldı. Opel CEO'su Michael Lohscheller tarafından yapılan açıklamalarda, 2022 model Opel Astra'nın başta Peugeot 308 ve 508 olmak üzere çeşitli otomobillere hayat veren EMP2 platformunu kullanacağı doğrulandı. Kimse için şaşırtıcı olmayan bu açıklamayı yorumlayan Opel CEO'su, aynı platformun farklı araçlar tarafından kullanılmasının, bazı alanlarda büyük avantajlar sağladığını söyledi.

Michael Lohscheller'ın yaptığı açıklamalarda dikkat çeken detaylardan bir tanesi, station wagon Astra ile ilgiliydi. Opel CEO'sunun yaptığı açıklamalara göre station wagon araçlara olan ilgi giderek düşüyor olsa da 2022 model Astra'nın "Sports Tourer" versiyonu kesinlikle olacakmış. Ancak Lohscheller, station wagon Astra ile ilgili bundan başka hiçbir şeye değinmedi.

2022 model Opel Astra'nın tasarımı böyle olacak

Opel CEO'su Lohscheller, 2022 model Opel Astra'nın benzinli, dizel ve hibrit motor seçenekleriyle satın alınabileceğini söyledi. Bu bağlamda Peugeot 308'e güç veren 109 veya 128 beygirlik benzinli motorların, Opel Astra'da da karşımıza çıkabileceğini söyleyebiliriz. Pek tercih edilmeyecek olsa da dizel araç almak isteyen müşteriler, çok büyük bir ihtimalle 128 beygir gücündeki 1.5 litrelik motor ile karşılaşacaklar.

Bu arada, Peugeot 308'in iki farklı hibrit motor seçeneği bulunuyordu. Bu motor seçeneklerinde ise 1.6 litrelik benzinli motorlar ile 60 kilometre civarında menzil sunan elektrik motoru bulunan Peugeot 308, bu güç aktarma sistemini Opel Astra'ya da verecek gibi görünüyor. Aracın fiyatı ve diğer teknik özellikleri, önümüzdeki aylarda daha net bir şekilde gün yüzüne çıkacak gibi görünüyor.