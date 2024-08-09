Eski Arabaların Beygir Gücü Neden Daha Yüksek?

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Eski arabaların beygir güçleri, güncel modellere göre neden çok daha yüksek? Altında yatan sebeplere bakıyoruz.

Güncel, yeni model arabaları düşünün ve şimdi onların beygir gücünü eski otomobillerle kıyaslayın. Özellikle eski Amerikan arabalarıyla... Sizce de arada ciddi bir fark yok mu?

Tabii ki bunun arkasında yatan bazı nedenler var. Eminiz siz de hak vereceksiniz.

Bu sebeplerden en önemlisi emisyon kısıtlamaları.

Chevrolet impala

Günümüzde, otomobil üreticileri sıkı emisyon standartlarına uymak zorunda. Bu da tabii ki motor performansına yansıyor. 

Yine güncel otomobillerde üreticiler, bazı spor modelleri saymazsak yakıt verimliliğini artırmayı hedefliyor. Eskiden bu kaygı çok daha azdı ve üreticiler, performansa daha fazla odaklanabiliyordu. 

Eski arabaların daha ağır olduğunu da hatırlatalım.

Chevrolet bel air

Ve tabii ki bu yüzden güçlü motorlara ihtiyaç duyuluyordu. Araçların hızlanma ve performans açısından başarılı olabilmesi için yüksek beygir güçleri gerekliydi.

Yani özetle modern otomobillerde yakıt verimliliği, emisyonlar ve çevresel faktörler daha fazla önem kazanmış durumda.

Bu da yüksek beygirli arabaların önündeki en büyük engel

Kaynaklar: Classic Cars, AutoBlog

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