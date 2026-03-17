Çin, İnsansı Robotlara "Meslek Lisesi" Açtı

Çin’de kurulan dev robot eğitim merkezi, insansı robotları gerçek hayata hazırlamak için geliştirildi. Fabrika işleri, ev görevleri ve günlük senaryolarla eğitilen robotlar, yapay zekâ destekli sistemlerle öğrenerek iş gücüne katılmaya hazırlanıyor.

Çin, İnsansı Robotlara "Meslek Lisesi" Açtı
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Çin, teknoloji dünyasında yine “yok artık” dedirten bir hamleyle karşımızda. Ülkede kurulan yeni nesil bir eğitim merkezi, bildiğimiz okullardan biraz farklı çünkü öğrencileri insan değil: insansı robotlar. Evet, yanlış okumadınız; Çin, robotları işe başlamadan önce eğitmeye başladı.

Bu merkezde robotlar yalnızca yürümeyi ya da nesne taşımayı öğrenmiyor. Aynı zamanda çevrelerini algılamayı, karar vermeyi ve farklı durumlara adapte olmayı da öğreniyorlar. Yani olay sadece mekanik hareket değil, tam anlamıyla “öğrenen robotlar” yaratmak.

Robotlar Kahve Yapmayı Bile Öğreniyor!

Eğitim süreci oldukça ilginç senaryolar içeriyor. Robotlar; üretim hattında çalışma, ürün taşıma, temizlik yapma hatta kahve hazırlama gibi günlük görevlerde test ediliyor. Bu sayede sadece fabrikalar için değil, ev yaşamı için de uygun hâle getiriliyorlar.

Toplanan tüm veriler ise yapay zekâ modellerini besliyor. Böylece robotlar her görevden sonra biraz daha “akıllanıyor”. Yani bir nevi deneyim kazanarak gelişiyorlar diyebiliriz.

Devasa Tesisle Robot Yarışında Vites Yükselttiler

Kurulan bu merkezin oldukça büyük bir alana yayıldığı ve ciddi miktarda veri üretim kapasitesine sahip olduğu belirtiliyor. Bu da Çin’in robot geliştirme sürecini ciddi anlamda hızlandırabilecek bir avantaj sağlıyor.

Zaten uzun süredir ABD ile teknoloji yarışında olan Çin, bu hamleyle insansı robot alanında da iddiasını güçlendirmiş durumda. Uzmanlara göre bu tarz yatırımlar, gelecekte iş gücü dengelerini bile değiştirebilir.

Amaç: İnsan Gibi Öğrenen Robotlar

Buradaki en kritik nokta şu: Bu robotlar sadece komut alan makineler değil. Amaç, onları deneyimle öğrenen ve yeni durumlara uyum sağlayabilen sistemlere dönüştürmek.

Eğer proje beklendiği gibi ilerlerse, yakın gelecekte hem evlerde hem de iş yerlerinde çok daha fazla insansı robot görmeye başlayabiliriz. Kısacası, bilim kurgu filmleri yavaş yavaş gerçeğe dönüşüyor.

