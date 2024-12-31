Çin'den İthal Otomobillere Bir Ek Vergi Daha Geldi: Fiyatlar Önemli Ölçüde Artacak!

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Çin'den ithal otomobillere uygulanan %40 ek vergi, Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla artırıldı.

Yılın artık son günündeyiz ve 2024'ü yeni bir ek vergi ile kapatıyoruz. Gazeteci Emre Özpeynirci'nin aktardığı yeni bir habere göre Çin'den ithal otomobillere bir ek vergi daha geldi.

Normal şartlarda 2023'te Çin menşeili ithal elektrikli otomobillere %40 ek vergi uygulanıyordu. Bu karar bu yılın Haziran ayında genişletilmiş ve artık benzinli ve hibrit araçlar için de %40 ek vergi alınmaya başlanmıştı.

Çin'den ithal otomobillere uygulanan ek vergi %50 oldu

Yapılan yeni düzenleme ile birlikte bu ek vergi oranı %50'ye çıkarıldı ve tüm Çin menşeili otomobillerden artık %50 ek vergi alınacak.

Bugün Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile birlikte içten yanmalı ve hibrit araçların ek vergi oranı %40'tan %50'ye çıkartılırken, bu araçların ithalatında toplam %60 gümrük vergisi ödenecek.

Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ise şu şekilde:
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Kaynak : https://x.com/eozpeynirci/status/1874099477109223438
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