Özellikle elektrikli otomobillere olan ilginin arttığı bu dönemlerde, Çin otomotiv sektörü hızlı genişleme stratejisi ile tüm endüstriyi karıştırıyor. Çin, yakında dünyanın en büyük otomobil ihracatçısı olabilir.

Otomotiv sektöründe son yıllarda kritik değişiklikler karşımıza çıkıyor. Alternatif enerji kaynakları kullanan, hidrojenli ya da elektrikli otomobiller, geleneksel modellerden daha farklı deneyimler sunuyor. Bu yüzden de pek çok farklı firma piyasada yerini almaya çalışıyor.

Ayrıca Rusya, Ukrayna savaşından dolayı Avrupalı firmalar tarafından ambargoya maruz kalıyor ve o pazara da Çinli firmalar girmiş durumda. Yaşanan bu değişimler, Çin'i en çok otomobil ihraç eden ülkeler sırasında en üste taşımak üzere.

Çin, Japonya'yı tahtından ediyor

Nikkai Asia'nın haberine göre Çin Otomobil Üreticiler Derneği, bu yılın ilk 11 ayında 4,41 milyon otomobil ihraç ettiğini açıkladı. 2022 yılından bu yana Çin'in ihraç ettiği otomobil sayısı yüzde 58 artış gösterdi. Bir önceki yıl en çok otomobil ihracı gerçekleştiren ülke olan Japonya ise bu dönemde 3,99 milyon araç ihracatı gerçekleştirdi.

Çinli üreticiler, son dönemde hem Türkiye'de hem de Avrupa'da pazar paylarını gittikçe artırıyorlar. Bu yüzden de Avrupa Birliği, Çin'in ihracattaki agresif yaklaşımını durduracak yollar arıyordu. Çin'den gelen modellere ekstra vergi getirilmesi de gündeme gelmişti.

Rusya, Çinli otomobilleri sevdi

Verilere göre Çin, Rusya pazarındaki satışlarını geçen yıla kıyasla 7 kat artırdı. Özellikle Avrupalı firmaların uyguladığı ambargo sonrasında boş kalan pazarı Asya devi almış gibi gözüküyor. Bir diğer ilgi çekici nokta ise Meksika'da Çin menşeli otomobillerin satışının %71 oranında artması oldu.

Türkiye de Çin'den en çok otomobil ihraç eden 11. ülke olmuştu. Bu ülkeden yapılacak olan elektrikli otomobil ithalatını zorlaştıran bir düzenleme de yapılmıştı.