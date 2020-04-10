Çin'de Koronavirüs Salgınında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Koronavirüs salgınının başladığı şehir olarak bilinen Çin'de, virüs nedeniyle dün sadece 1 kişi hayatını kaybetti. Yapılan testler sonucu 42 yeni vaka tespit edildi.

Ulusal Sağlık Komisyonu, son 24 saat içinde Çin'de Covid-19 salgını nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yaşamını kaybeden kişinin, salgının merkezi olan Hubei eyaletinden olduğu aktarıldı.

42 Yeni Vaka

Ülkede yapılan testler sonucu son 24 saat içinde sadece 42 yeni vakanın tespit edildiği, bunlardan 38'nin yurt dışı kaynaklı olduğu kayıtlara geçti. Diğer 4 yerli vakadan ise 3'ü Guangdong eyaletinde, 1'i de Heilongjiang eyaletinde görüldüğü belirtildi. Salgının yurt dışı kaynaklı vakaların toplam sayısı bin 141'e, başlangıcından bu yana ise kaydedilen toplam vaka sayısı 81 bin 907'ye ulaştı.

Komisyonun yapmış olduğu günlük açıklamada, ayrıca dün 47 asemptomatik vaka tespit edildiği ve bu vakalardan 14'ünün yurt dışı kaynaklı olduğu bilgisi verildi.