Çin hükûmetinden Türkiye'ye karşı hamle geldi. Çinliler, Türkiye'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne şikâyet ettiler. Peki ne oldu da Çin hükûmetinden böyle bir adım geldi?

Hükûmet, son dönemlerde Çinli otomobil firmalarına yönelik çeşitli adımlar attı. Bu bağlamda; ilk aşamada Çin'den ithal edilecek elektrikli otomobiller için ilave gümrük vergisi uygulanmasına karar verildi. Sonraki aşamada ise bu kararın tüm otomobili kapsayacak şekilde genişletildiğini gördük. Öte yandan; Çin'den otomobil ithalatı için çeşitli zorunluluklar da getirildi.

Gelen son haberler, Çin hükûmetinin bu durumdan rahatsız olduğunu gözler önüne seriyor. Zira Çinliler, Türkiye'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne resmî olarak şikâyet etti. Yasal düzenlemelerin Dünya Ticaret Örgütü kurallarına aykırı olduğunu belirten Çinli yetkililer, düzenlemelerin gözden geçirilmesi gerektiğini ifade ettiler.

Çinliler, Türkçe yazdıkları şikâyet dilekçesinde şu ifadeyi kullandılar:

Türkiye'nin aldığı ayrımcı önlem DTÖ kurallarına aykırıdır ve korumacı niteliktedir. Türkiye'yi DTÖ kurallarına uymaya ve önlemlerini derhâl düzeltmeye çağırıyoruz.

Yaptığımız kontrollerde, Türk hükûmetinin konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadığını görüyoruz. Konuyla ilgili açıklama gelmesi hâlinde sizleri yeniden bilgilendireceğiz.