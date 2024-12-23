Ciner Yayın Holding, Habertürk ve Show TV gibi medya markalarının hisselerini Can Grubu'na devretti. Devir işlemi Rekabet Kurulu onayına bağlı.

Türk medya dünyasında önemli bir gelişme yaşandı. Ciner Yayın Holding, bünyesinde bulunan Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT gibi önemli medya markalarının hisselerini, eğitim ve diğer sektörlerdeki yatırımlarıyla bilinen Can Grubu'na devretti.

Satışla birlikte Park Grubu, ana sektörü olan maden endüstrisi alanına odaklanmak amacıyla medya yatırımlarını sonlandırma kararı aldı.

Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT, Can Grubu'na devrediliyor

Ciner Yayın Holding’in hisseleri, Bilgi Üniversitesi ve Doğa Kolejleri gibi eğitim kurumlarını bünyesinde bulunduran Can Grubu'na devredildi. Rekabet Kurulu onayından sonra işlemler tamamlanacak. Bu devir işlemiyle birlikte Can Grubu, medya sektöründeki yatırımlarını Mehmet Kenan Tekdağ'a emanet edecek.

Ciner Yayın Holding, 2007 yılından bu yana Habertürk, Show TV, Bloomberg HT ve HT Spor gibi markaları bünyesinde barındırıyordu. Bu satışla birlikte medya sektöründen çekilen Turgay Ciner, 22 yıllık medya yatırımını sonlandırmış oldu. Yeni yönetim, bu değişimin medya ve medya çalışanları için yeni bir güç ve soluk getireceğini belirtti.