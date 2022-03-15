Citroen'in Türkiye pazarında da satışa sunacağı kompakt elektrikli aracı Citroen Ami'nin fiyatı nihayet belli oldu. Uygun fiyatlı olması beklenen otomobilin Türkiye fiyatı ne yazık ki görenleri epey şaşırttı. Ami, şaşırtıcı seviyede yüksek fiyatına rağmen yine de Türkiye'nin en ucuz otomobili unvanını aldı.

Fransız otomotiv devi Citroen’in 2019 yılında konsept olarak tanıttığı elektrikli ‘otomobili’ Ami, 2020 yılında piyasaya sürülmüştü. Bununla birlikte geçtiğimiz yıl kompakt otomobilin Türkiye’de de satışa sunulacağı resmen açıklanmıştı. Fakat bugüne kadar Citroen Ami’nin fiyatı hakkında bir açıklama yapılmamış, dövizdeki hareketlilik nedeniyle de bir tahminde bulunulamamıştı.

Türkiye’deki en ucuz otomobil olması beklenen ve yurt dışında 6 bin euro karşılığında satılan Citroen Ami'nin 'elektrikli scooter' olarak geçtiği için ÖTV'ye tabi tutulmaması bekleniyordu. Bu beklentiler Ami'nin fiyatının uygun olacağı anlamına gelirken, bugün Ami'nin şok eden Türkiye fiyatı belli oldu. Ancak Citroen'in henüz resmi web sitesinde Ami'yi listelemediğini belirtelim.

Citroen Ami Türkiye fiyatı

Citroen Ami’nin Türkiye fiyatı 210.000 TL olarak aktarıldı. Beklentilerin üzerinde fiyat etiketiyle satışa çıkan Ami, bu fiyatıyla bile Türkiye’deki en ucuz otomobil unvanını aldı. Bununla birlikte aracın sürücülerinde aranan şart da Türkiye’de farklı olacak.

Citroen Ami'yi kimler kullanabilecek?

Citroen Ami, ana vatanı Fransa’da otomobil ehliyeti gerektirmiyor ve 14 yaşını dolduran her birey, Ami’yi yasal bir şekilde kullanılıyor. Diğer Avrupa ülkelerinde yaş sınırı 16 iken Türkiye’de ise dolaylı yaş sınırı bulunacak. Türkiye'de Citroen Ami'yi kullanmak isteyen kişilerde, otomobil kullanımı için 16 yaşını doldurmuş kişilerin edinebildiği B1 sınıfı ehliyet şartı aranacak.

Ev tipi prizlerde 3 saatte şarj olabilen ve 70 kilometre menzil sunan Citroen Ami, Türkiye’de Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne (MTV) de tabi tutulmayacak. Aracın Türkiye fiyatıysa ‘elektrikli scooter’ olarak geçen bu aracı satın almak isteyenleri biraz düşündürecek gibi duruyor..