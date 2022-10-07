CO2 İklim Değişikliğini Engelleyebilir: Peki Nasıl?

Kanada'da bulunan araştırmacılar, iklim değişiklikleri ile mücadeleye katkıda bulunabilecek bir teknoloji geliştirmeyi başardı. Yeni sistemin, karbondioksiti düşük maliyetlerle değerli kimyasallara dönüştürebileceği ifade edildi.

Etkisini hızla artıran iklim değişiklikleri hem gezegenin hem de üstünde yaşayan tüm canlıların geleceğini tehdit ediyor. Durum böyle olunca bilim insanları da bu korkunç durumu engellemenin yollarını arıyor.

Şimdi ise Kanada’da bulunan Waterloo Üniversitesi’nden bilim insanları, iklim değişikliği ile mücadelede ciddi bir fark yaratabilecek bir hamle yaptıklarını duyurdu. Çalışma bulguları, bugün Nature Energy üzerinden yayımlandı.

Zararlı karbondioksit, endüstriyel ölçekte yakıtlara ve değerli kimyasallara dönüştürülebilir

Araştırmaya göre bilim insanları, zararlı karbondioksiti (CO2) az masraflı bir şekilde yakıtlara ve değerli kimyasallara dönüştürebilecek bir teknoloji geliştirdi. Sistemin, şu an mevcut olan küçük ölçekli teknolojilerden 10 kat daha fazla etanol, metan ve diğer gerekli maddeleri yapmak için kullanılan karbonmonoksit sağlayabildiği aktarıldı.

Ayrıca sistemin, herhangi bir boyutta reaktör oluşturmada kullanılabileceği ve ekonomik bir çözüm olduğu belirtiliyor. Araştırmacılardan Dr. Zhongwei Chen de teknoloji ile ilgili, “Bu, CO2 laboratuvar teknolojisini endüstriyel uygulamalara bağlamak için kritik bir adımdır” ifadelerini kullanıyor.

Sistem, elektrolizör olarak bilinen cihazlar yoluyla fosil yakıtların yakılmasıyla ortaya çıkan karbondioksiti (CO2), su ve elektrik kullanarak karbonmonoksite (CO) dönüştürüyor. Araştırmacıların geliştirdiği elktrolizörler, yeni elektrotlara ve CO2 ile doyurulmuş, bir elektrokimyasal reaksiyon yoluyla karbonmonoksite dönüşümü sağlamak için cihazlara akan yeni bir sıvı bazlı elektrolite sahip. Bu cihazların, herhangi bir boyuttaki reaktörlerde kullanılabilecek büyüklükte olduğu da söyleniyor.

Uzmanlar, yeni teknoloji ile iklim değişikliği konusunda önemli bir adım atılabileceğini ifade ediyor. Chen de teknolojinin potansiyelinin onu heyecanlandırdığını, emisyonları azaltarak gerçekten bir fark yaratmaya ve bunu uygun maliyetli yapmaya odaklanmaları gerektiğini aktarıyor. Araştırmacılar, teknolojinin kullanılacağı reaktörlerde yenilenebilir enerji kullanarak çevresel katkılarını artırmayı istediklerini de ekliyor.