NBC'nin Streaming Servisi Peacock Netflix'e Rakip Olacak

NBC'nin streaming servisi Peacock'ın 2020 yılının Nisan ayında piyasaya çıkması bekleniyor. Netflix'e rakip olarak kurgulanan yeni servis, aylık 5 dolara yayın yapacak ve canlı TV özelliğine sahip olacak.

ABD'li yayıncılık şirketi NBC'nin önümüzdeki yılın Nisan ayında piyasaya süreceği Peacock isimli streaming (gerçek zamanlı veri akışı) servisi heyecan yarattı. Aylık 5 dolarlık bir ücretle başlayacak olan Peacock'ta canlı TV programları da olacak.

Netflix'e rakip olması beklenen Peacock'ın ucuz fiyatıyla kendisini diğer platformlardan ayırmak istediği belirtilirken, 5 dolarlık üyeliğin sınırlı reklam, 10 dolarlık üyeliğin ise reklamsız hizmet olarak kullanıcıya geri döneceği açıklandı.

Peacock'un aylık 15 bin saatlik içerik sunacağı, bunlar arasında Saved By The Bell, Battlestar Galactica ve Punky Brewster yeniden çevrimlerinin de yer alacağı söyleniyor. Peacock'un sunacağı içerikler arasında haber, spor, gece yarısı programları ve reality showlar da yer alıyor. Ancak kaynaklar, 2020 Olimpiyatları'nın pakette yer almayacağını belirtiyorlar.

NBC'nin ikilemi

NBCUniversal’dan Steve Burke, ücretsiz ve reklamlı bir üyelik seçeneğinin de bulunduğunu, ancak bu pakette The Office gibi içeriklere erişilemeyeceğini kaydediyor. Peacock'un piyasaya çıkış tarihi kesinleşmese de Nisan 2020 civarı olacağı tahmin ediliyor.

Ancak NBC'nin bir ikilemle karşı karşıya kaldığı belirtiliyor. OTA antenini kullanan herkes, kendi yerel NBC kanalını, en azından temel işlevlerini ücretsiz olarak izleme şansına sahip. NBC, yeni programları için bir hayran tabanı oluşturmanın, üstelik 5 dolar gibi bir rakamla mümkün olduğunu ve buradan para kazanabileceğini düşünüyor.

NBC'nin 5 dolarlık ücret belirlemesinin muhtemel diğer bir nedeni de, kendisini CBS All-Access ile eşitlemek. CBS All-Access, CBS'in standart içeriğinin yanı sıra Star Trek: Discovery gibi özgün streaming içerikleri de barındıran bir platform.