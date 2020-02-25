Tokyo 2020 Olimpiyatları İçin Corona Virüsü Tehdidi Artıyor

Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden bir yetkili, daha karar vermek için erken olduğunu söylese de Tokyo'da düzenlenecek olimpiyatlarla ilgili endişelerini belirtti. 2020 Olimpiyatları iptal edilirse, savaş haricinde iptal edilen ilk olimpiyat oyunları olarak tarihe geçecek.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm Çin'e ve dünyaya yayılan yeni ölümcül Corona virüsü (COVID-19), ekonomiden sosyal hayata çok sayıda faaliyeti etkiliyor. Son olarak, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek 2020 Olimpiyat Oyunları'na ilişkin bir açıklama geldi.

Bir açıklama yapan Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) üyesi Dick Pound, yeni Corona virüsünün olimpiyat oyunları üzerindeki etkisinin ne olacağına dair karar vermek için 3 aylık bir zamanları olduğunu kaydetti. Pound, "ortalığı telaşa vermek istemediğini" söyledi ancak COVID-19 salgının şu ya da bu şekilde Tokyo 2020'yi etkileme olasılığı bulunduğunu kabul etti.

24 Nisan'dan sonra kritik dönem başlayacak

Bu üç aylık dönem, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin olimpiyat oyunlarının kaderine karar vereceği dönem olacak. Şu ana kadar komite, 24 Temmuz günü başlayacak olan olimpiyat oyunlarının planlarının değiştiğine dair herhangi bir açıklama yapmadı. Buna göre, komite 24 Nisan ya da o civarda Tokyo 2020 için çağrı yapacak ve 3 aylık süre de o zaman başlayacak.

İlk modern olimpiyat oyunlarının başladığı 1896 yılından bu yana, olimpiyatlar yalnızca 5 kez iptal edildi.

Tarih boyunca iptal edilen olimpiyat oyunları şunlar:

1916 Yaz Olimpiyatları (Berlin, Almanya, 1. Dünya Savaşı nedeniyle)

1940 Yaz Olimpiyatları (Tokyo, Japonya, 2. Dünya Savaşı nedeniyle)

1940 Kış Olimpiyatları (Sapporo, Japonya, 2. Dünya Savaşı nedeniyle)

1944 Yaz Olimpiyatları (Londra, İngiltere, 2. Dünya Savaşı nedeniyle)

1944 Kış Olimpiyatları (Cortina d’Ampezzo, İtalya, 2. Dünya Savaşı nedeniyle)

Şimdiye kadar hiçbir modern olimpiyat, salgın hastalık nedeniyle iptal edilmedi. Tokyo 2020'nin iptali durumunda, COVID-19 olimpiyat oyunlarını iptal eden Corona virüsü olarak tarihe geçecek. Buna rağmen Pound, olimpiyat oyunlarına hazırlanan atletlere seslenerek, panik yapmamalarını ve aynı şekilde çalışmaya devam etmelerini söyledi. Pound, "Şu aşamada tüm belirtiler her şeyin olağan seyredeceğini gösteriyor" dedi. Pound, atletlere IOC'nin kendilerini asla bir salgının içerisine göndermeyeceğini akıllarında tutmaları gerektiğini de söyledi.

Her şeyin başı sağlık olsa da, para gelirlerinde yaşanacak bir kayıp da düzenleyicileri düşündürüyor. IOC'nin, olası bir gelir kaybı durumu için de bir 'acil durum fonu' oluşturduğu belirtiliyor. 2013-2016 arasındaki verilere göre olimpiyat çevrimi toplamda 5,7 milyar dolarlık bir hasılat yarattı. Bu hasılatın yüzde 73'ü yayıncılara ait.