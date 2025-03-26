Chevrolet'in ABD'deki Corvette fabrikasında çok ilginç bir hırsızlık yaşandı. 8 aracın çalındığı olayda henüz kimseye teslim edilmeyen bir ZR1'in de bulunuyor olması dikkat çekti. Üstelik fabrika, bu olaydan haberdar bile değildi...

Hırsızlık, başımıza gelsin istemediğimiz ancak hayatın olağan akışı içerisinde yaşanan bir durum. Ancak bazı hırsızlık olayları, kurgusu veya uygulanışı nedeniyle insanı gerçekten hayretler içerisinde bırakabiliyor. Şimdi sizlere böyle bir olaydan bahsedeceğiz.

ABD'nin Kentucky eyaletinde bir grup hırsız, Chevrolet'in bölgede bulunan Corvette fabrikasına girmeyi başardı. Burada tam 8 aracı çalan hırsızlar, bölge sakinlerinin dikkati üzerine yakayı ele verdiler. Üstelik çalınan otomobillerden en az bir tanesi, henüz teslimatlarına başlanmamış olan yeni ZR1'di.

Fabrika, hırsızlığın farkında bile değildi

Bu hırsızlık olayı gerçekten çok garip. Zira fabrika yetkilileri, ilk aşamada bir hırsızlık olayı yaşandığının farkında bile değillerdi. Birisi, evinin önünde üzerinde etiketleriyle duran Corvette'i görünce polise haber verdi. Polisler de olayla ilgili soruşturma başlattılar ve fabrikaya bilgi verdiler. Envanter sayımı yapan fabrika yöneticileri, 8 aracın eksik olduğunu o zaman fark ettiler. Fabrikadaki güvenlik önlemlerine ilişkin detaylar bilinmezken hırsızların, fabrika çitlerini keserek içeri girdikleri anlaşıldı.

Arabaları satmaya çalışıyorlarmış

Olayın daha da ilginç yanı, hırsızların arabaları satmak için harekete geçmiş olmalarıydı. ABD'de satılık araçların bulunduğu bir otoparka giden insanlar, çalınan sıfır kilometre Corvette modellerini kanlı canlı gördüler. İşte çalınan araçlardan birinin de yeni ZR1 olduğu, çekilen bir fotoğraf sayesinde doğrulanmış oldu.

Yerel haber kaynaklarına göre ABD polisi, hırsızlık olayı ile ilişkilendirilen 21 yaşındaki bir genci gözaltına aldı. Ancak olayın bu gençten ibaret olmadığı aşikâr. Chevrolet sessizliğini korurken bu olay, en çok da fabrika yönetimini zorda bırakacak gibi görünüyor...