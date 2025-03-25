Tasarladığı otomobil yüzünden dev otomobil şirketi Rolls Royce ile davalık olan adamın ilginç hikâyesini öğrenmeye hazır mısınız?

Dünyanın en güçlü arabalarından birini üreten John Dodd adlı mühendis, neredeyse bu sebeple hapsi boylayacaktı.

27 litrelik V12 motoruyla hemen hemen 1000 beygir güç üreten bu araba, inanılmaz özelliklere sahipti ancak üreticisinin başına iş açmıştı. Bakalım, neler olmuştu?

1972 senesinde Mühendis John Dodd, “The Beast” (Canavar) lakaplı bir otomobil üretti.

1970’li yıllar için bu otomobil, dönemin en hızlı ve güçlü arabalarından biriydi. 27 litrelik, V12 uçak motoruna sahipti.

Bu motor, II. Dünya Savaşı’nda kullanılan Spitfire ve Hurricane gibi savaş uçaklarında kullanılan motordu. Motorun büyüklüğü sebebiyle aracın gövdesi epey uzun ve genişti.

Otomobilin maksimum hızı, 322 km/s üzerindeydi ve 0-96 km/s hıza saniyeler içinde çıkabiliyordu. Benzinle çalışan The Beast’in yakıt tüketimi ise epey fazlaydı.

İnsanlar, John Dodd’un arabasını Rolls-Royce sanıyordu.

John Dodd, bu otomobili yarışlar ve gösteriler için tasarlamıştı. Otomobilin ön ızgarasını başka bir Rolls-Royce arabadan almıştı ve bu yüzden arabayı gören herkes, yeni bir Rolls-Royce modeli zannediyordu.

Sadece zannetmekle de kalmıyorlardı, o kadar beğeniyorlardı ki satın almak için Rolls-Royce’a telefon açıyorlardı.

Rolls-Royce, John Dodd’a dava açtı.

Rolls Royce’un, kendi marka itibarını zedeleyecek şekilde motorlarını kullandığını iddia ederek dava açması üzerine Dodd, mahkeme sürecinde İngiltere'den ayrılarak İspanya'ya kaçtı.

spanya'da kaldığı süre boyunca aracını kullanmaya ve sergilemeye devam etti. Rolls-Royce, İspanya'da da hukuki girişimlerde bulunsa da, Dodd'un aracını kullanmasını tamamen engelleyemedi.

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