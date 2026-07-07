Yılın Beklenen Oyunlarından Cronos: Lazarus'tan Oynanış Fragmanı Geldi! [Video]

İlk oyunun ardından devam oyununun nasıl olacağı merak edilen Cronos: Lazarus'tan oynanış fragmanı geldi.

Cronos: Lazarus'tan son yayınlanan fragmanla birlikte, henüz "Warden" olmadan önceki haliyle izlediğimiz Pathfinder, tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Hikayenin merkezinde devasa bir isyan yatıyor. Pathfinder, "The Collective" tarafından verilen kesin emirlere rağmen, kuralları hiçe sayarak çok özel birinin peşine düşüyor. Yetmezmiş gibi, acımasız "Orphan" saldırısının kurbanı olan bir seyyahın anılarını yasa dışı yollarla ele geçirmeye çalışıyor. Efendilerine arkasını dönen kahramanımızın bu tehlikeli oyunda hayatta kalıp kalamayacağı ise tam bir muamma. Avcının av olduğu bu amansız takipte, "The Envoy" ona yardım edecek mi? Yoksa ipini ilk çeken mi olacak? Hep birlikte göreceğiz.

Cronos: Lazarus yeni oynanış fragmanı

Oynanış tarafında ise âdeta bir görsel şölen bizleri bekliyor. Ana oyundaki o temkinli ve savunma odaklı tarzı tamamen unutun. Pathfinder, yeni yetenekleriyle âdeta bir savaş makinesine dönüşmüş durumda.

Düşmanlarının aklını almak için illüzyonlar yaratıyor, köşeye sıkıştığında ise göz açıp kapayıncaya kadar ışınlanarak savaş alanını dar ediyor. Agresif ve durdurulamaz bir aksiyon sinyali veren bu dinamikler, oyuna bambaşka bir soluk getirecek gibi duruyor.

Bu sonbaharda çıkış yapacak olan Cronos: Lazarus, hem hikâyesi hem de sunduğu radikal oynanış değişiklikleriyle şimdiden çıtayı arşa çıkarmış durumda.