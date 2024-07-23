Tüm dünyayı kaosa sürükleyen CrowdStrike kriziyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Şirket CEO'su George Kurtz, ifadeye çağırıldı. Kurtz, o gün neler yaşandığını anlatacak.

Dünya çapında 8,5 milyon kadar Windows bilgisayarın mavi ekran hatası vermesine yol açan CrowdStrike krizi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Şirket CEO'su George Kurtz'un ifadeye çağırıldığı öğrenildi. ABD hükûmeti, bu işin üzerine düşmeye karar vermiş gibi görünüyor.

Bizler Türkiye'de CrowdStrike krizini kolayca aştık diyebiliriz. Sorunun en çok etkilediği Türk Hava Yolları (THY), 20 Temmuz itibarıyla olağan işletme sürecine devam etti. Ancak ABD'de böyle bir şey olmadı. Mesela ABD'nin bilindik hava yolu şirketlerinden Delta Air Lines, hâlâ tam olarak hizmet veremiyor. Hâl böyle olunca ABD'li yetkililer, CrowdStrike'a bu işin hesabını soracaklar.

CEO George Kurtz, 26 Temmuz Cuma günü ifade verecek

ABD'li yetkililerden gelen açıklamara göre CEO George Kurtz, 26 Temmuz Cuma günü ifade verecek. Bu kapsamda; küresel krizin tam olarak nasıl çıktığı, burada büyük ihmaller olup olmadığı gün yüzüne çıkmış olacak. Verilecek ifadenin ardından soruşturma benzeri bir hamlenin gelip gelmeyeceği şimdiden merak konusu oldu.

Bu arada; krizin artık büyük ölçüde giderildiği bilgisini de paylaşalım. Evet, bazı firma ve kurumlar hâlâ düzeltme ile uğraşıyorlar ancak sistemler genel olarak normalde döndü.

Peki neler yaşandı?