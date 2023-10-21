“Michael Jackson Peek" olarak sosyal medyada viral olan bu hata, grafik mekaniklerindeki bir sorun nedeniyle ortaya çıktı.

Oyuncular, karakterlerini beklenmedik şekilde yan yatırarak rakip oyuncuları daha kolay vurabiliyodu. Bu absürt olay, sosyal medyada viral olarak Reddit, TikTok gibi platformlarda binlerce edite malzeme oldu.

Twitch yayıncısı “Tarık”ın yayında yaşadığı hata:

Twitch’te 3 milyon takipçisi bulunan Tarık Çelik isimli yayıncının, arkadaşları ile girdiği CS2 rekabetçi maçının başlangıcında karşılaştığı sorun, yayında alay konusu olmuştu.

Yaşanan bu absürt hatalara tepki sadece Twitch yayıncıları ve izleyicilerden gelmemişti. Profesyonel camiadan da birçok ünlü esporcu tarafından eleştiriye maruz kalan Valve, zamanla güncelleme yayımlayarak sorunları çözmeye çalışsa da yeni sorunların ortaya çıkmasını engellemekte kısmen başarısız kaldı.

Dünyaca ünlü esporcuların CS2 eleştirileri:

Çıkış yapmasından neredeyse 3 hafta geçmesine rağmen birçok sorunun çözüldüğünü ancak bir o kadar da yeni “bug”ların ortaya çıktığını söylemek mümkün. Belki de oyunu yetiştirmek için Valve’ın biraz acele ettiğini söylemek doğru olabilir.

Dünyanın en iyi CS espor takımlarından olan NAVI’nin profesyonel oyuncusu "s1mple", yeni çıkan Counter-Strike 2 oyunuyla hayal kırıklığını dile getirdi. Kostyliev, Twitter'da yaptığı paylaşımda, CS2’nin şu anki durumunda oynamak yerine güncellemeleri beklemesi gerektiğini önerdi:

“Şunu açıkça söyleyebilirim ki eğer CS2 profesyoneli olmak istiyorsanız hâlâ 3 ayınız var; bu b*ktan oyunu oynamayın, güncellemeleri bekleyin.”

2013 yılından beri CS:GO’da büyük başarılara imza atan ENCE espor takımının oyuncusu Marco “Snappi” ise HLTV’de yaptığı bir röportajda oyunun “kötü” olduğunu ancak profesyonel olarak pratik yapmaları gerektiğini ve güncellemelerin oyunu kademeli olarak düzelteceği umuduyla devam etmekten başka seçeneğinin olmadığını söyledi.