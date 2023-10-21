Valve’ın yılbaşında yaptığı sürpriz duyurusu sonrası uzun bir beta süreci geçiren Counter-Strike 2, "source 2" oyun motoruyla gelecek olması nedeniyle oyuncularda büyük beklenti oluşturmuştu.
Oyun, resmî olarak çıkış yaptığından itibaren sürekli "bug"lar keşfediliyor, bir süre sonra düzeltilse dahi yepyeni bir hata ortaya çıkıyor.
Sosyal medyada viral olan “Michael Jackson Peek (Micheal Jackson eğikliği)” sorunu
“Michael Jackson Peek" olarak sosyal medyada viral olan bu hata, grafik mekaniklerindeki bir sorun nedeniyle ortaya çıktı.
Oyuncular, karakterlerini beklenmedik şekilde yan yatırarak rakip oyuncuları daha kolay vurabiliyodu. Bu absürt olay, sosyal medyada viral olarak Reddit, TikTok gibi platformlarda binlerce edite malzeme oldu.
Bu grafiksel hata sonrası Valve, CS2'nin resmi X (Twitter) hesabının kapak görselini şu şekilde güncellemişti:
Twitch yayıncısı “Tarık”ın yayında yaşadığı hata:
Twitch’te 3 milyon takipçisi bulunan Tarık Çelik isimli yayıncının, arkadaşları ile girdiği CS2 rekabetçi maçının başlangıcında karşılaştığı sorun, yayında alay konusu olmuştu.
Yaşanan bu absürt hatalara tepki sadece Twitch yayıncıları ve izleyicilerden gelmemişti. Profesyonel camiadan da birçok ünlü esporcu tarafından eleştiriye maruz kalan Valve, zamanla güncelleme yayımlayarak sorunları çözmeye çalışsa da yeni sorunların ortaya çıkmasını engellemekte kısmen başarısız kaldı.
Dünyaca ünlü esporcuların CS2 eleştirileri:
Çıkış yapmasından neredeyse 3 hafta geçmesine rağmen birçok sorunun çözüldüğünü ancak bir o kadar da yeni “bug”ların ortaya çıktığını söylemek mümkün. Belki de oyunu yetiştirmek için Valve’ın biraz acele ettiğini söylemek doğru olabilir.
Dünyanın en iyi CS espor takımlarından olan NAVI’nin profesyonel oyuncusu "s1mple", yeni çıkan Counter-Strike 2 oyunuyla hayal kırıklığını dile getirdi. Kostyliev, Twitter'da yaptığı paylaşımda, CS2’nin şu anki durumunda oynamak yerine güncellemeleri beklemesi gerektiğini önerdi:
“Şunu açıkça söyleyebilirim ki eğer CS2 profesyoneli olmak istiyorsanız hâlâ 3 ayınız var; bu b*ktan oyunu oynamayın, güncellemeleri bekleyin.”
2013 yılından beri CS:GO’da büyük başarılara imza atan ENCE espor takımının oyuncusu Marco “Snappi” ise HLTV’de yaptığı bir röportajda oyunun “kötü” olduğunu ancak profesyonel olarak pratik yapmaları gerektiğini ve güncellemelerin oyunu kademeli olarak düzelteceği umuduyla devam etmekten başka seçeneğinin olmadığını söyledi.
Oyuncuları çileden çıkartan “hile kullanımı” problemi de henüz çözülebilmiş değil.
CS:GO’da oyuncuların en büyük sorunlarının başında hile kullanımının engellenememesi geliyordu. CS2 ile gelen "VAC Live" özelliğiyle maç anında hile tespit edilip kullanan kişinin kim olduğu tüm oyunculara gösteriliyor ve maç iptal ediliyor.
Bu hile koruma sistemi, CS2 resmi olarak yayımlandığında çok fazla hileciyi banlasa da zamanla sistem “Acaba iyi çalışmıyor mu?” sorusunu akıllara getirdi. Çünkü VAC Live'ın "ban" istatistikleri ciddi anlamda düşmüş, yayınlarda ve videolarda sıklıkla hilecilere denk geliniyor hâle gelmişti.
Bonus: CS2 duyurulduğunda büyük heyecan yaratan “Sub-tick” yeniliği, bekleneni karşılayamadı:
Counter-Strike: Global Offensive, 64 Tick Rate sunuculara sahipti. Valorant gibi yeni nesil rekabetçi oyunlarda ise 128 TickRate server'lara sahip olduğundan gecikme problemi en az seviyedeydi. Bu sayede oyuncular çok daha rahat ve adil şekilde oynayabiliyorlardı.
Valve bu problemin farkındaydı ve CS2’de Tick Rate problemini çözmek istiyordu. Bu yüzden 64 Tick Rate sistemini bitirdi ve 128 Tick Rate yerine daha iyisini hedefleyerek direkt olarak "Sub-tick" sistemine geçiş yaptı.
Bu sistem ile gecikme tamamen kalktı hatta Valve’ın getirdiği bu yenilikle “tuşa bastığınız anda komut server'a gidiyordu” ancak bu yenilik başka sorunlara yol açtı.
Öyle ki bu gelişme CS2 fragmanında duyurulduğunda herkes tarafından memnuniyet ve heyecanla karşılanmasına rağmen oyun resmi olarak çıkış yaptığında hayaller pek de umulduğu gibi gitmedi. Çünkü bu yeni sistem ile gecikme tamamen kalksa da artık gecikmenin tamamen ping’e bağlı olması ortalığı karıştırdı.
Düşünün ki bir rekabetçi maçındasınız ve rastgele insanlarla oyuna giriyorsunuz. Ping'iniz ortalama 50 bile olsa ama karşı takıma genelde yabancılar geldiği için örneğin Avrupa ülkelerinden oyuncular ise ping değerleri katbekat düşük olduğundan sizden daha avantajlı duruma geldikleri için kolaylıkla sizi görüp avlayabilecek.
Bu sebeple Valve’ın daha adil bir oyun deneyimi hedefini tam olarak gerçekleştiremediği ortada. CS2’deki problemler için sürekli güncelleme gelse de bazı problemler henüz çözülebilmiş değil. Umuyoruz ki Valve, hedeflediği “adil oyun deneyimini” başarabilir.