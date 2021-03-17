Doç. Dr. Ayşe Nevin Yıldız tarafından aktarılan bilgilere göre bir Hacettepe Üniversitesi öğrencisi tarafından Çukur dizisi üzerine gerçekleştirilecek bir araştırma, dizinin marka değerine zarar vereceği gerekçesiyle etik kurul tarafından reddedildi.

Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Bilimleri Bölümü Medya Çalışmaları Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Ayşe Nevin Yıldız, kişisel Twitter hesabından “Çukur” dizisi ile ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Doç. Dr. Yıldız tarafından aktarılan bilgilere göre Hacettepe Üniversitesi’nde eğitimine devam eden bir öğrenci, son dönemlerin en popüler yerli dizilerinden biri olan Çukur ile ilgili bir çalışma gerçekleştirmeyi planladı.

Çukur dizisi için yapılacak araştırma, "marka değerine zarar verebilir" denilerek reddedildi

Ancak öğrencinin dizi ile ilgili çalışma talebi, etik kurul tarafından reddedildi. Doç. Dr. Yıldız’ın iddialarına göre kurul, çalışmaya red vermesine gerekçe olarak eleştirilerle dizinin marka değerine zarar verebilme ihtimalini gösterdi.

Doç. Dr. Ayşe Nevin Yıldız’ın aktardığı bilgilere göre etik kurul, böyle bir çalışma gerçekleştirebilmek için yapımcılardan izin alınması gerektiğini belirtti. Doç. Dr. Yıldız, kurulun bu açıklamalarına tepkisini, “Bilim bilim dediğin ney ola ki acep, şirket miyiz biz?” şeklinde dile getirdi.

Çukur dizisi nedir?

İlk bölümü 2017’de yayımlanan Çukur; Sinan Öztürk'ün yönetmenliğini yaptığı, Gökhan Horzum ve Damla Serim'in ise senaryosunu üstlendiği aksiyon ve dram türünde bir televizyon dizisi, Dizinin başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan ve Kubilay Aka gibi ünlü isimler yer alıyor.