Erdoğan, Kabine Toplantısı Sonrası Açıklama Yaptı

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı az önce sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda son dönemin en konuşulan sorunlarından olan fahiş fiyatlar, dolar kuru ve asgari ücret hakkında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında bu akşam yürütülen kabine toplantısı, az önce sona erdi. Bugünkü toplantının ana başlıkları; dolar kuru, faiz, enflasyon ve fahiş fiyatlardı.

Kurdaki yükseliş ne olursa olsun market fiyatlarında aşırı artış görülebildiğinden söz eden Erdoğan, fahiş fiyatlara geçit verilmeyeceğinden bahsetti. Cumhurbaşkanı ayrıca, bu fiyatlara karşı yürütülen çalışmalara asgari ücrette yapılacak bir güncellemenin de dahil olabileceğinin mesajını verdi.

Yatırım, üretim, istihdam politikası:

Kabine toplantısında uzun zamandır ülke gündeminden düşmeyen fahiş fiyatlar hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dolar kuru nedeniyle haddinden fazla artan market fiyatlarına engel olunacağından bahsetti. “Bu ekonomik kurtuluş savaşından da milletimizi zaferle çıkaracağız” diyen Erdoğan konu hakkında “Ülkemizde önceliğimiz olan istihdamın yolunun yatırımdan, büyümeden geçtiğinden kimsenin şüphesi olmasın. Biz geçmişte uzun dönem denenmiş, yüksek faiz düşük kur yerine, yatırım, üretim, istihdam politikamızla ülkemiz ve milletimiz için en doğru olanı yapmakta kararlıyız. Kurun piyasa hareketlerini takipte özellikle kararlıyız. Yatırımı, ihracatı, bunun için önemsiyoruz. Mandacı iktisatçıların reçetelerine bunun için tamah etmiyoruz.” ifadelerini kulllandı.

Marketlerdeki ve genel olarak pazardaki fiyat artışlarında kurun bahane edildiğini söyleyen Erdoğan, “Kurdaki yükselişi bahane ederek fahiş fiyat artışları yapan fırsatçılara göz açtırmayacağız, hepsinin de tepesine tepesine bineceğiz. Bu politikayla biz niçin yaptığımızı, sonunda ne elde edeceğimizi gayet iyi biliyoruz. Üstelik bu politikayı da hemen hayata geçirmiş değiliz” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fahiş fiyatlarla mücadelede bir diğer adımın ise uzun zamandır gündemde olan asgari ücret noktasında olacağına işaret etti. Asgari ücrete yapılacak bir güncelleme ihtimalini belirten Erdoğan, “çalışanlarımızı fiyat artışlarına karşı koruma politikamızı asgari ücrette de sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından dolar yine rekor kırdı

Ayrıca kabine toplantısından sonra yaptığı konuşmada "Kurdaki rekabet gücü yatırım, üretim ve istihdamda artışa yol açar" ifadelerini kullanan Erdoğan, kurdaki yükselişe bağlı fiyat artışının yatırımı, üretimi ve istihdamı doğrudan etkilemediğinden bahsetti. Bu sözlerin ardından dolar, yine rekor bir artışla günlük %1 yükselerek 11,47’nin üzerine çıktı.