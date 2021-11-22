Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, bugün ortaya çıkan “ekmek 3-4 lira olacak” iddialarını yalanladı. Ekmek maliyetinde artış olduğunun altını çizen Balcı, konu hakkında çözüm arandığını ve endişeye gerek olmadığını belirtti.

Doların ülke refahı üzerinde etkisi olmadığını iddia etmek için kullanılan “dolarla mı alıyoruz” lafını duymuşsunuzdur. Dolayısıyla muhtemelen doların ekmeği bile nasıl etkileyebildiğinin de farkındasınızdır. Ekmeğe belirli aralıklarla zam geliyor ve bu zamlar vatandaşın dikkatini çekiyor. Bugün ortaya atılan bir iddia ise vatandaşa “ekmek de mi alamayacağız” dedirtiyordu. Ancak bu iddia Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı tarafından yalanlandı.

Son zamanlarda ekmeğin fiyatının artacağı sık sık konuşuluyordu ve son olarak bugün 3-4 liraya çıkacağına dair haberler geldi ve tüketici de haliyle endişelendi. Bunun üzerine açıklama yapma gereği duyan ürkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, endişeye gerek olmadığını belirterek bu iddiayı yalanladı.

“Vatandaşımız asla ama asla tedirgin olmasın”

Türkiye Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası tarafından gelen açıklamada, “ekmeğin 4-5 lira olacağını ve fırıncıların 10 güne kadar kepenk kapatacağını” yazıyordu. Bunun üzerine yaptığı açıklamada ekmeğin maliyetinde bir artış olduğunu hatırlatan Balcı, şu ifadeleri kullandı:

Un fiyatları, maya fiyatları, elektrik, doğal gaz ve suyun fiyatı her gün değişmektedir ancak bu demek değildir ki biz vatandaşlarımızı ekmeksiz bırakacağız. Tüketicimizin mağdur edilmemesi, esnafımızın daha da büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalmaması için mutlaka ama mutlaka gereken yapılacaktır. Ekmeğin 4-5 lira olacağı şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. İstişarelerle çözümden yanayız. Bu konuda da kapımız herkese açık. Vatandaşımız asla ama asla tedirgin olmasın. Federasyonumuzun dışında yapılan açıklamalara da itibar edilmemesini rica ediyorum.